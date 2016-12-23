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〈南部〉練唱3週 大同福樂學堂長輩報佳音

2016-12-23

〔記者方志賢／高雄報導〕一群平均年齡八十五歲的大同福樂學堂長者昨到大同醫院報佳音，現場還獻唱「聖誕老阿伯」及「望春風」兩首台語歌，並致贈「金雞報喜」手作玩偶，展現學習成果。

高雄市立大同醫院委託承辦的大同福樂學堂日間照顧中心，目前有廿二位長輩就讀，平均年齡八十五歲，大部分為輕度失智患者，為了這次報佳音活動已練唱三週，每天都有高醫大運醫系、護理系學生及學堂工作人員帶唱耶誕及懷舊歌曲。

大同醫院社服室主任謝文蒨表示，學習操作簡單樂器，能改善長輩情緒、刺激語言溝通，學唱台語老歌，讓長者對於過去事物及經驗進行懷舊治療，ＤＩＹ課程中手作玩偶，則能刺激手部肌肉及控制力。

家屬林小姐說，母親自從進入福樂學堂上課，生活規律且活動充實，心情逐漸開朗，每天都很期待上學，對生活有盼望，並且在專業復健及課程安排下，接受不同的刺激活動，對患者及家屬都有很大的收穫。

大同醫院院長吳文正指出，過往耶誕活動多由醫院員工與住院、就診病人互動，今年新加入福樂學堂長輩及家屬一同過節，意義特別不同，在政府政策長照2.0推動下，這是每個員工及民眾都應正視的高齡化問題。

大同醫院也致贈每位福樂學堂長輩特製膝上毯，除了提供生活常規及復健課程外，也為接下來的寒冬預備暖暖的祝福。

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  • 福樂學堂長輩致贈大同醫院「金雞報喜」手作玩偶，展現學習成果。（記者方志賢攝）

    福樂學堂長輩致贈大同醫院「金雞報喜」手作玩偶，展現學習成果。（記者方志賢攝）

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