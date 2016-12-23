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〈南部〉女老師、男記者 養殖績優獲獎

2016-12-23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕幼教女老師、周刊男記者轉行養魚，獲選漁業署績優產銷班。

漁業署昨天（廿二日）頒獎表揚第四屆績優漁業產銷班，從全國兩百七十一家推薦漁業產銷班選出五縣市、六班獲獎，其中，屏東佳冬鄉水產第七班女班長羅玟玲從幼教女老師轉業，率領十一名均齡三十七歲養殖戶行銷石斑魚；而佳冬鄉水產第八班班長陳啟宏從周刊記者轉業，接手家業魚塭最受矚目。

羅玟玲有幼教資格，父親是中鋼技術工程師，從小在市區長大，從沒住過鄉下，嫁給先生後辭去教職，她說，「第一年住漁村，周遭都是長輩，沒朋友、沒工作還要早起煮飯，想逃回高雄，為養育三個孩子忍住」，從不會煮飯到煮三餐，從看到魚塭就煩、到開拓網路訂單，帶領產銷班員開設產地餐桌，吸引觀光客，並由漁會收購魚貨，證明「魚媳婦能闖出一片天。」

陳啟宏（三十八歲）從文化大學新聞系畢業後，曾在時報周刊當記者，也當過志願役軍官及餐飲經理，於八八風災後返鄉，與弟弟共同接手父親六甲、十五池養殖魚塭，用行銷概念投飼料被陳父嗆聲「又不是郭台銘，學那麼多幹嘛」，開發「樂漁趣」品牌行銷真空包石斑，陳父嗆說「賣那麼貴，誰買？」

經過世代磨合交替，帶入管理規劃觀念，提升投料效率，陳父安心交棒。

基隆市中正區特定漁業產銷班第二班、雲林縣口湖鄉水產養殖產銷班第十一班、台南市北門區虱目魚產銷班第廿九班、高雄市永安區石斑魚產銷班第十二班也獲頒績優獎項。

漁業署長陳添壽表示，從民國九十九年起建立漁業產銷班評選機制，每兩年辦理評選，共選出廿九班績優漁業產銷班，為漁業貢獻成果斐然。

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  • 陳啟宏曾任記者。（記者黃旭磊攝）

    陳啟宏曾任記者。（記者黃旭磊攝）

  • 羅玟玲從老師轉業。（記者黃旭磊攝）

    羅玟玲從老師轉業。（記者黃旭磊攝）

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