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〈中部〉幼兒園派對 「耶誕機器人」對決

2016-12-23

〔記者李忠憲／台中報導〕耶誕將至，豐原區富春國小及潭子區弘文中學校園也有濃濃的耶誕味！弘文中學師生聯手，用當地特產竹子，完成九公尺高的環保耶誕樹，富春國小幼兒園則是精心打扮進行表演及闖關活動，並有3D列印製作的耶誕造型機器人趣味競賽，現場歡笑聲不斷。

豐原區富春國小幼兒園昨天上午舉辦「親子歡唱耶誕派對」活動，邀請幼兒園三班共九十位小朋友精心打扮，並分別進行精彩的歌舞表演，可愛模樣讓現場師生及家長都十分開心。學校也別開生面，由國小高年級生自製3D列印耶誕造型機器人，讓機器人穿上耶誕裝，再由幼兒園學童操作平板控制機器人，進行趣味競賽，大家玩得不亦樂乎，之後還有交換禮物。

富春國小資訊組長鄭宏吏表示，富春國小在五、六年級的電腦課程，開設「創客自造教育」，跳脫傳統打字、軟體教學，透過零件設計、3D列印、DIY組裝等，訓練孩子鎖螺絲、裝馬達等手作能力，並結合電腦程式、機械感測，由藍牙傳遞指令，讓機器人動起來，引發學生對科學的興趣。

弘文中學昨日上午也舉行耶誕節禮讚活動，由張輝政校長引領點燈，揭開序幕。為推廣環保觀念，學校師生使用潭子特產竹子，製作耶誕樹主結構，共同動手搭建高達九公尺的創意耶誕樹，並用童軍課程學到的結繩技巧，加強耶誕樹底座，不僅堅固耐用，而且又環保。

校長張輝政說，藉由組合深具特色的環保造型耶誕樹，配合學生報佳音、才藝表演活動，讓全校師生共同參與，更有豐富的多元教育意涵。

迎耶誕 興大推野餐電影日

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎耶誕佳節，中興大學推出野餐電影日、興大耶誕夜等活動，國立台灣交響樂團前進國立台灣美術館廣場，推出耶誕音樂會，讓民眾歡度耶誕有多元選擇。

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  • 弘文中學師生用竹子搭建完成環保耶誕樹。（弘文中學提供）

    弘文中學師生用竹子搭建完成環保耶誕樹。（弘文中學提供）

  • 小朋友透過平板電腦控制耶誕造型機器人，進行競賽。（記者李忠憲攝）

    小朋友透過平板電腦控制耶誕造型機器人，進行競賽。（記者李忠憲攝）

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