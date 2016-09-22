〈南部〉高市第5波勞檢公布 114家違法
2016-09-22
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市勞工局昨公布今年第五波違反勞基法的事業單位，包含運輸物流及汽車貨運業、醫療院所，總計公告違法企業高達一一四家，竟然有醫院員工單日工作十六小時，分別開罰二萬至九十萬元不等。
遭罰金額最多的是台灣中油，違法內容包括延長工作時間未依規定加給工資、假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，總共被罰九十萬元。
勞工局特別點名台灣牛角電影公司，從一○一年起因工資未全額給付勞工，遭勞工局三度開罰，今年又第四度查獲，加重開罰十六萬元。
此外，綠大地電動機車實業廠與勞工的工資爭議調解，經勞工局發出限期給付命令，仍未完成工資給付，遭重罰十萬元；廣聖醫院擅自以勞工加班補休時數扣抵工作時間，使勞工單日工作時數高達十三．五小時，又未加發勞工休假日出勤工資，遭罰十萬元。
勞工局長鄭素玲強調，今年第五波勞檢，針對醫療院所專案檢查，發現瑞生醫院的勞工單日工作十六小時、臨海醫院未依法報核工作規則、博愛醫院未記載勞工出勤時間至分鐘、正大醫院未依法加發投票日出勤工資，均遭勞工局開罰二萬元，顯示醫療院所在工資、工時多有缺失，呼籲業者應遵守法令規定。
勞工局本月正進行製造業、餐館及飲料業的檢查，查獲違法將依法開罰，並按月公告違法事業單位名單，民眾可上勞工局網站瀏覽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 配合機捷 A21環北站、桃園巨蛋轉運站年底啟用
- 纜線地下化 佛陀紀念館前更「清淨」
- 農村再生補助將分流 農友憂衝擊
- 高市「一日農夫」夯 明前進東京國際旅展
- 《高市畜牧業風災》至少掛了3000雞 屋頂吹破嚇死豬
南部‧本日最多瀏覽
保留舊魚市場 市府提4方案
民眾有意見 將再開說明會台南舊魚市場保留議題，昨晚舉行第二場公民對話，市府提出四項保留方案，但發言公民都認為市府未就文化資產的高度，去做原地保留思考，相信市民願意等市府花時間留給這城市願景，秘書長李孟…
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫影響數十年
- 繽紛夏利豪 繁星花世界
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials forced to leave UN meet
- 杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 政黨法草案 民、國兩黨輪流排審
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 曾銘宗向監院告發 政院︰難脫責
- 太景抗生素新藥 10月中國上市
- 布裘百億財產大戰開打 傳簽婚前協議 附偷吃條款
- 鏗鏘集更正啟事
- 自由廣場》假日加班規定 非放寬不可
- 中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯
- 瑪莉詠沾小布 驚爆有種
- 醉媽狂掐2歲兒頸 PO網嗆：告我吧
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 喝醉把人打成半癱 男判5年半
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- 海倫清桃傲秀比基尼 認王燦是理想男友
- 統一超、聯邦快遞合推FedEx便利寄
- 台灣瘋查兆豐案 傳惹怒巴拿馬政府…
- 林書豪黃金時期 籃網教練：就在新球季
- 敘國救援車隊遇襲 美俄交鋒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 投打失衡 球評︰裁判也是關鍵
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 郭子乾柯P上身 大玩外星梗
- 美B-1B轟炸機 降落南韓待命
- 生醫公司牛樟椴木來源不明 查扣6公噸
- 防失智 魏明谷主張老人賭博除罪化
- 921週年 地質敏感環評案公布
- 挺8月肚吸毒 自欺不影響胎兒
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 謝佳見不顧舊疾 操肌準備脫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉高市第5波勞檢公布 114家違法
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分