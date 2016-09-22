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〈南部〉高市第5波勞檢公布 114家違法

2016-09-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市勞工局昨公布今年第五波違反勞基法的事業單位，包含運輸物流及汽車貨運業、醫療院所，總計公告違法企業高達一一四家，竟然有醫院員工單日工作十六小時，分別開罰二萬至九十萬元不等。

遭罰金額最多的是台灣中油，違法內容包括延長工作時間未依規定加給工資、假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，總共被罰九十萬元。

勞工局特別點名台灣牛角電影公司，從一○一年起因工資未全額給付勞工，遭勞工局三度開罰，今年又第四度查獲，加重開罰十六萬元。

此外，綠大地電動機車實業廠與勞工的工資爭議調解，經勞工局發出限期給付命令，仍未完成工資給付，遭重罰十萬元；廣聖醫院擅自以勞工加班補休時數扣抵工作時間，使勞工單日工作時數高達十三．五小時，又未加發勞工休假日出勤工資，遭罰十萬元。

勞工局長鄭素玲強調，今年第五波勞檢，針對醫療院所專案檢查，發現瑞生醫院的勞工單日工作十六小時、臨海醫院未依法報核工作規則、博愛醫院未記載勞工出勤時間至分鐘、正大醫院未依法加發投票日出勤工資，均遭勞工局開罰二萬元，顯示醫療院所在工資、工時多有缺失，呼籲業者應遵守法令規定。

勞工局本月正進行製造業、餐館及飲料業的檢查，查獲違法將依法開罰，並按月公告違法事業單位名單，民眾可上勞工局網站瀏覽。

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  • 高雄市勞工局針對物流業進行勞檢。（記者葛祐豪攝）

    高雄市勞工局針對物流業進行勞檢。（記者葛祐豪攝）

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