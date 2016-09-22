〈南部〉夜宿市圖 暑假熱烈寒假續辦
〔記者劉婉君／台南報導〕露營、住飯店不稀奇，夜宿圖書館成為新興的搶手體驗！市立圖書館今年暑假首度舉辦夜宿圖書館活動，以「親密閱光—寢前閱讀活動」為主題，開放廿組親子一起到圖書館睡一晚，除了書香伴眠，還結合床邊故事、一日館員體驗等，民眾反應相當熱烈，市圖決定寒假將以不同主題續辦。安定圖書館、佳里子龍國小的夜宿圖書館（室）活動，同樣也受到好評。
閱讀習慣從小培養，市圖首次夜宿活動以親子為主角，將兒童閱讀區變成親子的住宿區，讓參與的大小朋友透過闖關遊戲認識圖書館，並安排故事志工說寢前故事，隔天一早小朋友化身為小小館員，在館方的指導下，學習為家長完成借還書的手續，幫助小朋友建立閱讀的習慣，也增近親子間的互動。
兩天一夜的夜宿活動結束，館方還結合全市十二所區圖，辦理親子共讀照片徵集、親子故事擂台賽、睡前讀物票選、親子主題書展與親職教育講座、親子玩樂去工作坊等，一直延續到十月才落幕。
館長洪玉貞表示，由於親子反應相當熱烈，許多民眾一再詢問「下次什麼時候再辦？」館方已決定寒假將再次推出，但主題、對象還待討論。
安定區圖書館暑假針對國中生舉辦的夜宿圖書館活動，課程從室內延伸至戶外，帶學員認識安定當地的文史與產業，第二天並由學員製作簡報回饋與分享。
子龍國小也辦夜宿活動
佳里子龍國小的夜宿圖書室活動，於每年六月畢業前夕舉行，配合畢業感恩晚會，讓畢業生們透過校園生活照片和老師交流，表達感恩之意，隔天在老師的引領下，進行不同層次的閱讀課程，讓學生更清楚未來的人生藍圖，勇敢朝夢想前進。
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標題：〈南部〉夜宿市圖 暑假熱烈寒假續辦
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