〈台北都會〉台車、德商合作 輕軌國車國造

2016-09-21

〔記者鍾泓良／新北報導〕台灣軌道車輛與機電系統因採購規模小，廠商往往選擇進口，但各國廠商機電系統無法整合、機廠無法共用，導致用地徵收困難及營運成本增加。新北市府建置淡海輕軌時從招標下手，藉由將安坑、淡海二期、五股、八里與三芝輕軌納入擴充項目，進行「國車國造」，全台可望創造一百四十四億元以上商機。

目標114年國產化50%以上

新北市捷運局長趙紹廉解釋，要設計、製造捷運車廂，廠商投資龐大，只製造淡海輕軌第一期十五車，業者寧可直接從國外買回來。因此淡海輕軌招標合約中就明訂擴充項目，未來安坑、淡海二期、深坑、八里及五股、泰山的輕軌車輛系統，將會優先與得標廠商議價，沿用同一套車輛系統，總計六十九輛列車，吸引國內外廠商競標。

趙紹廉說，淡海輕軌由台灣車輛公司與德國福伊特公司跨國合作，目標在一一四年將輕軌零組件國產化推展至五十％以上。他表示，國產化預期可創造產值至少新台幣卅八億，後續營運維修商機達卅億元以上；若將其他縣市輕軌納入，國產化商機將可達一百四十四億元以上。