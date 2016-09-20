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〈南部〉缺工吃緊 酪農盼開放農業外勞

2016-09-20

〔記者楊金城／佳里報導〕酪農業盛傳台灣已開放農業外勞，其實是以訛傳訛，台南市乳畜職業工會理事長黃燕良說，新政府上台後，農委會和勞動部尚未談及酪農業開放農業外勞，希望新政府回應酪農業缺工問題，可以先行「試辦」開放農業外勞。

開放農業外勞一直存有爭議，目前僅開放屠宰業外勞。酪農業是高投資、勞力密集產業，照顧乳牛很辛苦，畜牧場的工作環境也不是人人可忍受，以致本勞就業興趣缺缺，許多酪農戶都是一家人硬撐養牛照顧牛，再聘請嫁來台灣的新住民。

佳里禾香牧場和黃燕良的牧場都雇用新住民，月薪約三萬元，填補缺工，有時雇用新住民是打工性質，兩家牧場都說，新住民要照顧家人，不一定能全職擔任養牛工，雇用專職的農業外勞才能解決酪農業缺工問題。

在未開放農業外勞前，黃燕良為培養台灣未來酪農人才，暑期提供獎學金給大學生，雇用大學生填補缺工人力，也讓年輕人認識酪農業，希望未來能投入酪農業。

黃燕良建議，全台酪農戶約五百戶，飼養二百頭乳牛以下者可雇用一名農業外勞，養二百頭以上可雇用二人，如此只需開放一千名農業外勞，對本勞就業衝擊並不大。

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