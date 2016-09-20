〈北部〉被稱教育力不佳 民代籲市府正視

2016-09-20

〔記者陳昀／桃園報導〕有雜誌公布縣市首長滿意度及各縣市的教育力調查，多位市議員昨天質疑說，市府每年投注近四百億元的教育經費，教育力卻擠不進全國前十名，環境力和文教力也是六都之末，批評錢沒花在刀口上，議會通過的預算、資源應該足夠，市府卻沒有發揮該有的教育能量，令人失望。

市議員楊朝偉、梁為超、魯明哲指出，桃園市的輟學率最高、復學率最低，去年有四名國中校長、十五名國小校長申請退休，市長鄭文燦應該好好思考，是什麼原因讓多位校長退休？並正視校長、教師對教育政策的不滿；另外，市立圖書館的藏書量與民眾參加藝文展演的次數也是六都之末，和前一名的差距甚遠。

鄭文燦解釋說，桃園市一直沒有圖書總館，加上最近十年來的圖書購置預算都編列不足，市府明年將編列五千萬元購置藏書；在教育力方面，有些指標確實落後，但教育局提供評比的資料不夠確實也沒有精確說明，桃園事實上沒有雜誌評比的這麼差。

市議員舒翠玲說，桃園市的環境力墊底，垃圾量是六都最多、回收率卻是六都最低，用電量和耗油量也都是六都最高，且公園綠地面積只贏宜蘭（該評比未採計農地），市府應思考如何打造真正的綠色城市。

鄭文燦表示，桃園是工業重鎮，居住人口多，有外勞、學校和部隊，因此垃圾生產量才遠高於處理量，環境力需要各局處共同合作，會再研議改善方針。