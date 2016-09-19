〈南部〉污染環境擾亂交通 神壇放炮挨罰

2016-09-19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市北區某一私人神壇，昨天前往台南市區謁祖進香，在成功路大肆燃放鞭炮，不僅造成空污，交通也亂成一團，整條馬路上全都是鞭炮屑，網友也罵翻。環保局昨天沿路蒐證後，以該神壇燃放鞭炮未清掃乾淨，依廢清法開罰。

民政局表示，市府積極推動優質廟會文化，目前立案的一般廟宇，已很少會再出現類似情形，但全市未立案數以千計的私人神壇，以及部分陣頭，依舊會出現失控情形，市府上個月舉行治安會報，也針對私人神壇廟會活動提出專案報告，未來私人神壇的廟會活動，將列為下一波輔導及取締對象。

環保局表示，該局稽查人員蒐證後，認為該活動有依環境清潔自治條例執行清掃，但事後查核仍有髒亂情形，因此係依廢棄物清理法，處以一千二百元至六千元罰鍰。