〈南部〉立委選區傳重劃 台南將增1席？
2016-09-19
〔記者唐在馨／台南報導〕台南下屆立委將多一席？
中選會傳出訊息，將展開立委選區重劃作業，台南有機會由目前的五席立委增加為六席，對此，民政局長陳宗彥表示，依照人口比例，台南增加一席立委很合理，不過選區如何調整？雖然中央會詢問地方意見，但最後拍板仍是中選會決定。
人口數達190萬 民政局︰全力爭取
陳宗彥表示，如果攤開五個立委選區，依行政區及人口數來看，只能初步評估，溪北變化的可能性較低，但其他四個選區會有所增減的可能性都有，這方面要等作業進度到了，才能確定，他強調，人口數超過三十萬，即可有一席立委，台南人口數已達一百九十萬，早就可以到達六席，民政局會全力爭取，如果照遊戲規則，中選會也確實執行的話，台南應該會多一席立委。
不過，由於立委選舉會再多一席，牽動地方政壇發展甚大，其實各區早就沸沸揚揚各有盤算，目前國民黨泛藍動作較小，基本盤有優勢的綠營則是各方動作頻仍。
綠營動作頻頻 市長人選牽動卡位
據指出，包括本屆立委參加過初選的林宜瑾、李退之、蔡旺詮、邱莉莉、賴惠員等人，是否再次參選下屆立委早就受到各方關注，而已到勞動部擔任政次的郭國文、民政局長陳宗彥、前縣長蘇煥智、副議長郭信良、議員陳怡珍等人，是否會投入立委選舉，也都被點名。
但據政壇人士分析，距離二○二○立委改選前，其實更近的變數在二○一八的市長大選，目前檯面上五位立委，都被傳為是可能的下屆台南市長人選，只要有任何一人當選下屆台南市長，首當其衝的是，二○一八就要有一場立委補選，而這影響二○二○立委改選是否再多一席，也讓有意角逐的人，有了更多的選項及變數。
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