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〈中部〉廢棄物墊高 私地沒申請恐挨罰

2016-09-17

〔記者陳燦坤／北港報導〕北港中國醫藥大學重劃區出現大量建築廢棄物，縣府地政處深入了解，查出是地主為墊高地表所鋪設，但環保局提醒，在私人土地堆置建築廢棄物需依廢棄物清理法申請，否則仍有觸法之虞。

民眾發現中國醫藥大學重劃區一處空地堆滿磚塊、混凝土塊等建築廢棄物，還有馬桶等衛浴設備，民眾一度懷疑重劃區空地是否遭不肖業者違法傾倒，也憂心引發廢棄物入侵，北港鎮公所昨得知相當關切，經深入了解重劃區內未設置建築廢棄物堆置場，環保局也沒有接獲放置申請，地政處派員查詢，得知建築物堆放空地是私人土地。

地政處表示，王姓地主覺得這塊土地過於低窪，因此放置建築廢棄物墊高，因公有土地未遭佔用，地主行為非地政處管轄權責。不過，環保局提醒王姓地主，在私人土地放置建築事業廢棄物，還是需要向環保局申請，審查地目是否合適，同時要交代這批建築廢棄物來源，避免觸犯廢棄物清理法遭罰款。

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  • 北港中國醫藥大學重劃區私人土地堆放建築廢棄物，環保局提醒地主恐觸法。（記者陳燦坤攝）

    北港中國醫藥大學重劃區私人土地堆放建築廢棄物，環保局提醒地主恐觸法。（記者陳燦坤攝）

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