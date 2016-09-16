〈北部〉地景藝術節重開 社區小旅行出團
2016-09-16
〔記者李容萍／新屋報導〕桃園地景藝術節十三日、十四日因莫蘭蒂颱風未開放參觀，隨著颱風遠颺，市長鄭文燦昨天視察園區，展出的卅七件作品僅少數受颱風影響，僅需局部調整，其餘作品均完好如初，昨午宣布重新開展，社區小旅行今天也正常出團，各路線接駁車也已經恢復正常運作。
新屋展區湧進參觀人潮
昨天是中秋連假首日，地景藝術節重新開放後，新屋展區各景點湧進參觀人潮，從新竹縣竹東前來觀展的八旬黃姓夫婦不慎走散，雙方手機又都沒電無法聯繫，幸經警方協助重逢，順利趕回家吃中秋團圓飯。
由於馬勒卡颱風今、明兩天可能影響北台灣，鄭文燦也指示文化局及策展單位做好萬全防颱準備，將颱風對展區及作品影響降至最低。
新屋展區「玩地景」今天有《守滬新屋》活動，由石滬爺爺說故事，並邀請在地文藝家邱傑導讀《石滬爺爺說故事》兒童繪本，以邊說邊畫方式述說石滬故事，現場也有築石滬體驗，看看誰捕的魚兒多。
《戀戀八塊厝》試演場延期
八德展區的陂塘音樂從昨天起至十八日的中秋連假有《浪遊，音樂行腳趣》、《狂想，草地同樂會》、《交融，生態歡樂頌》三場音樂會，由泥灘地浪人和陳明章與福爾摩沙淡水走唱團，PUNCH打擊樂團、巴士克樂團，與劉小凱樂團，楊曉恩爵士樂團以及Sirens藍色警報人聲樂團輪番上陣演出。
重頭戲的地景環境劇場《戀戀八塊厝》，考量馬勒卡颱風將至，為顧及演出人員及觀眾的安全，十七日試演場改至廿四日，演出日期另行公告。
此外，文化局辦理的明華園戲劇總團今晚七時在中壢大崙崇德宮的演出暫停，順延至十月十日晚上七點。
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地景藝術節重開 社區小旅行出團
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