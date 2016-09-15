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〈北部〉太陽能模型車賽 二信高中五連霸

2016-09-15

〔記者俞肇福／基隆報導〕「全國高中職學生太陽能模型車競賽」總決賽日前落幕，二信高中Principle隊以每小時十八點四公里速度，在全國太陽能車競賽奪冠，順利蟬聯五連霸全國冠軍，對位於基隆多雨少太陽的環境，能夠突破環境奪冠，全校師生興奮不已。

推薦三隊參加世界大賽

此一競賽吸引全國高中職共四十七支隊伍參加，計有廿四隊歷經北中南區初賽，晉級決賽，參加十一日於高雄應用科技大學舉行之全國總決賽；主辦單位將從決賽獲獎隊伍中推薦三隊，參加今年十月中旬在澳洲墨爾本市舉辦的世界太陽能模型車挑戰賽，期待於世界大賽為國爭光。

多雨少太陽 訓練環境惡劣

二信高中校長林立表示，基隆地區多雨少太陽，學校在培訓選手過程中，利用探照燈或電池動力取代太陽能源，由於平日的訓練環境惡劣，也因此培養出學生毅力，堅持挑戰的好勝精神，在全國競賽中奪冠。

負責指導的林旻融及賴宏彰老師表示，學生能突破困難奪勝，除了融入老師平時教導的力學及機械原理外，最主要的是能不斷創新，今年結合3D列印實務之「創客課程」，導入太陽能車之製作，贏得評審的青睞。

勇奪冠軍的「Principle」隊，成員包括機械科三年級的林哲漢、周至鴻、蕭丞淙及二年級的賀聖崴、王則閔，利用課餘時間及暑假，架起軌道在操場中密集訓練，拿下冠軍，同學開心地說，過去的辛苦訓練都值得了。

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  • 「全國高中職學生太陽能模型車競賽」總決賽日前落幕，二信高中Principle隊以每小時18.4公里速度，在全國太陽能車競賽再度奪冠。 （記者俞肇福攝）

    「全國高中職學生太陽能模型車競賽」總決賽日前落幕，二信高中Principle隊以每小時18.4公里速度，在全國太陽能車競賽再度奪冠。 （記者俞肇福攝）

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