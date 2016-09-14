〈南部〉觀浪區列警戒 封鎖線拉起
〔記者王秀亭／台東報導〕莫蘭蒂颱風昨天上午發布陸警，台東寶可夢抓寶勝地台東海濱公園、國際地標隨即被海巡人員拉起封鎖警戒線，上午仍有零星民眾想前進勝地，一見封鎖線，只能敗興折返，在莫蘭蒂未遠颺前，台東沿海的抓寶勝地都無法抓寶了。
台東國際地標、綠水橋等地自寶可夢遊戲開始後，成為抓寶勝地，每天從早到凌晨都有「訓練師」抓寶，不過，莫蘭蒂颱風發布陸警，沿海觀浪區都被縣府列入封鎖警戒區。陳姓台東市民說，為了大家的安全，做好防颱準備比抓寶可夢還來的重要；許姓民眾說，一兩天不抓寶，剛好為熱潮降溫。
海巡署八一大隊表示，昨天上午八時許拉封鎖線時，有四、五輛遊覽車正在國際地標處賞景，經解釋勸離，雖不捨美景，只能依規定離去，抓寶民眾反而較少看見。
八一大隊指出，或許台東民眾對颱風前夕，岸際拉封鎖線早有共識，不少機車騎士、自小客車駕駛一見封鎖線隨即掉頭離去，也沒下車詢問，因此不知前來者是想到海邊賞景，或是抓寶的民眾，封鎖線須待縣府解除管制區後，才會撤離，屆時台東沿海才會重新開放。
〔記者王秀亭／台東報導〕隨著莫蘭蒂颱風接近台灣，台東地區昨天上午吹起東北風，避免風飛砂吹進台東市區，縣環保局從十二日至昨天上午加派挖土機，在卑南溪出海口施作水覆蓋工程，中午一度吹起風飛砂，不過下午開始降雨，風飛砂情況減緩。
環保局加派挖土機趕工水覆蓋工程，直到昨天上午仍然有挖土機在現場施作，環保局表示，水覆蓋工程在莫蘭蒂來襲前已近完工階段，雖然昨天台東市區吹東北風，不過民眾感受風飛砂情況較輕微，測得的懸浮微粒（PM10） 小時濃度值也未超出標準值，環保局在颱風過後，仍會隨時監控水覆蓋的情況。
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