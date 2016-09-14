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〈北部〉搭土耳其航空偷台人 中客不起訴
2016-09-14
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中國籍39歲葛姓男子今年3月26日搭乘土耳其航空飛來台灣途中，被黃姓、彭姓、林姓旅客指控竊取財物，下機後被航警局逮捕，桃園地檢署偵辦認為，葛男在非台灣航空器內對台灣人民犯罪，但竊盜非屬最輕本刑3年以上之罪，行為不適用台灣刑法，昨偵結以不起訴處分。
葛男在警訊及檢方偵訊時否認竊取同機乘客的財物，極力稱說：「我沒有偷東西！」但受害乘客指證歷歷。
林姓女乘客指證說，葛男在機上不斷換位置，還跑到商務艙，她當時在機上調整時差、睡睡醒醒，就目睹葛男站在她的前排翻動放在上方行李艙的包包，見下方乘客返回就立刻改翻另個包包，該包包就是她兒子所有，立刻叫醒兒子查看，但兒子查看時包包已不見，置物櫃裡還多了其他人的包包，她到葛男位置查看，發現他翻動的包包就是兒子的，出聲制止時，葛男連稱：「大姊抱歉，包包還給妳！妳不要大聲說話。」張姓導遊亦證稱，機長曾說有親眼目睹葛男翻動乘客包包。
不屬中華民國領域
檢方指出，從證人證詞足以認定葛男確實竊取乘客財物，然而他涉案處所是隸屬土耳其的航空器，不屬中華民國的領域，即使他犯案的對象是國人，但因所犯竊盜罪非屬最輕本刑3年以上，並不適用我國的刑法，只能偵結將葛男以不起訴處分。
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