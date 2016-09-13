〈南部〉獎勵有機栽種 目標明年可供營養午餐
〔記者張存薇／台東報導〕用獎勵補助鼓勵農民加入有機行列！趁尼伯特颱風後農業重建，縣府農業處加強推動有機農業，除補助農民有機認證費，也增列「環境補貼費」，希望增加四百到六百公頃種植面積，目標更希望明年九月可以提供一週至少一次有機營養午餐。
有機認證費用 補助3年66％
目前台東縣有機種植面積約為五百卅到五百七十公頃，因每三年需要驗證一次，不同作物、不同地號農作都必須分開處理，花費不少，部分農民即使採用有機耕作，也未申請驗證，或想要朝有機邁進，又擔心作物產量減少、在三年有機轉型期間無法維持生計。
農業處長許瑞貴表示，食安的源頭就是儘量不使用化學肥料、不用農藥的食材，土地才能永續，因此爭取到花東地區永續發展基金四年三億六千萬元計畫，今年第一年則挹助七千多萬元，以補助方式吸引農民轉往有機發展。
他說明，有機農業最辛苦的就是三年的轉型期，這時可能農作物收成減少，影響生計，申請農友可補助三年六十六％的產品有機驗證費用，新加入農戶亦可補助水質、土壤等有機檢驗費。
環境補貼費 每公頃2至2.5萬
此外，取得綠色保育標章的友善耕戶可獲每公頃兩萬元環境補貼費，新增有機戶每公頃為兩萬五千元、但必須先向全國十二機有機機構申請有機認證，詳情可洽農業處農務科，電話：327904。
許瑞貴表示，目前六都已啟動一週至少一次有機食材的營養午餐，台東也希望能做到，但因為有機蔬菜產量不足，必須再增加有機種植面積，比如這次風災後補助荖花荖葉轉作，原本的棚架仍堪用，即可慢慢轉種有機蔬菜，希望明年九月新學年開始，至少可以提供有機轉型期的本土蔬菜給小朋友食用。
此外，因南迴原民民鄉鎮目前以小米、紅藜、樹豆、洛神輪種為主，許瑞貴說，這些作物也多不使用農藥與化肥，希望這地區農民能加入有機行列，另也歡迎各種作物轉為有機栽培。
看更多！請加入自由時報粉絲團
觀光業者上街頭，吶喊誰的心聲？中客團一條龍的旅遊方式，中國那一方吃肉，台灣這一邊喝湯，賺的都是辛苦錢，命運卻不能自己掌握，操之在對岸的高層手中。有上街頭呼救的情景是預見的，在開放觀光的第一天開始，就已…
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 證券行情表、證券表格
- 馮明珠案 故宮政風室啟動調查
- 晨翔秀濕身照 萌樣要大家看100次
- 員警點播梁詠琪歌曲 《膽小鬼》神救援跳樓女子
- 男人們注意啦！ 女性不愛的五大性愛體位出爐
- 國民黨又要焦土戰？王金平：必要的時候才需要
- 自由廣場》勞工變志工
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- Sony體驗秀 送XZ
- 垂直監測 101大樓PM2.5測站啟用
- 教師節教師沒放假 教育部：可請家庭照顧假
- Angelababy被爆產檢！網友目測懷胎3月
- 台經院︰景氣翻揚要等2018年
- 徐國勇包小黃到政院開會？ 原來司機是他的民主戰友
- 09/13 各報重點新聞一覽
- 李千娜不合群 王傳一虧要排擠她
- 亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅
- 性愛片太模糊 告夫通姦不成
- 更保台中分會送愛 助清寒更生家庭過中秋
- 發言人：希拉蕊除肺炎 並無他疾
- 國軍服裝裝備 斥資50億升級
- 實價登錄慢半拍 北市擬升級
- 江蕙封麥一周年 藝界人生永留精彩
- 〈活動看板〉魏德聖談圓夢
- 退月餅風波 指揮官妻赴協會致歉
- 情牽7年論及婚嫁 女婿殺愛女2老心痛
- 新政府上台 兩岸首度互遣罪犯／3重犯假釋 強制出境
- 軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
- 北市前新聞處長唐啟明 外木山游泳遭捲走溺死
- 鳥死馬傷 兆豐農場涉虐動物
- 中國夫妻假離婚炒房 人行呼籲遏止房產泡沫
- 美利堅小姐 阿肯色佳麗 機智奪冠
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
- 林揆今施政報告 立院手語翻譯首登場
- 冠軍教頭帶經典賽 聯盟︰4隊有共識
- 胃食道逆流很煎熬 醫師︰不曾有人因此輕生
標題：〈南部〉獎勵有機栽種 目標明年可供營養午餐
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email