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〈南部〉獎勵有機栽種 目標明年可供營養午餐

2016-09-13

〔記者張存薇／台東報導〕用獎勵補助鼓勵農民加入有機行列！趁尼伯特颱風後農業重建，縣府農業處加強推動有機農業，除補助農民有機認證費，也增列「環境補貼費」，希望增加四百到六百公頃種植面積，目標更希望明年九月可以提供一週至少一次有機營養午餐。

有機認證費用 補助3年66％

目前台東縣有機種植面積約為五百卅到五百七十公頃，因每三年需要驗證一次，不同作物、不同地號農作都必須分開處理，花費不少，部分農民即使採用有機耕作，也未申請驗證，或想要朝有機邁進，又擔心作物產量減少、在三年有機轉型期間無法維持生計。

農業處長許瑞貴表示，食安的源頭就是儘量不使用化學肥料、不用農藥的食材，土地才能永續，因此爭取到花東地區永續發展基金四年三億六千萬元計畫，今年第一年則挹助七千多萬元，以補助方式吸引農民轉往有機發展。

他說明，有機農業最辛苦的就是三年的轉型期，這時可能農作物收成減少，影響生計，申請農友可補助三年六十六％的產品有機驗證費用，新加入農戶亦可補助水質、土壤等有機檢驗費。

環境補貼費 每公頃2至2.5萬

此外，取得綠色保育標章的友善耕戶可獲每公頃兩萬元環境補貼費，新增有機戶每公頃為兩萬五千元、但必須先向全國十二機有機機構申請有機認證，詳情可洽農業處農務科，電話：327904。

許瑞貴表示，目前六都已啟動一週至少一次有機食材的營養午餐，台東也希望能做到，但因為有機蔬菜產量不足，必須再增加有機種植面積，比如這次風災後補助荖花荖葉轉作，原本的棚架仍堪用，即可慢慢轉種有機蔬菜，希望明年九月新學年開始，至少可以提供有機轉型期的本土蔬菜給小朋友食用。

此外，因南迴原民民鄉鎮目前以小米、紅藜、樹豆、洛神輪種為主，許瑞貴說，這些作物也多不使用農藥與化肥，希望這地區農民能加入有機行列，另也歡迎各種作物轉為有機栽培。

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  • 縣府希望提升有機蔬菜種植面積，以供應學校營養午餐。 （記者張存薇攝）

    縣府希望提升有機蔬菜種植面積，以供應學校營養午餐。 （記者張存薇攝）

  • 縣府希望提升有機蔬菜種植面積，以供應學校營養午餐。 （記者張存薇攝）

    縣府希望提升有機蔬菜種植面積，以供應學校營養午餐。 （記者張存薇攝）

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