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〈台北都會〉烤肉架、烤網 達人教你輕鬆洗

2016-09-09

〔記者謝佳君／台北報導〕每次烤完肉，烤肉架、烤網總會留下惱人的油垢，成了清潔一大困擾，也因此不少人選擇一次性烤具，烤完就丟。不過家事達人分享清洗小撇步，只要簡單步驟就能清潔溜溜，還能減少垃圾做環保！

家事達人陳映如說，烤肉爐和烤肉網拆下後可先刷掉較易脫落的焦垢，接著準備厚塑膠袋裝入溫熱水及廚房清潔劑，再把烤具放入塑膠袋中浸泡至少半小時，一來溫熱水可去油，二來清潔劑可分解污垢，取出後再做一般清潔，即可解決惱人的頑垢。

陳映如也提醒，若烤具是不鏽鋼材質，應使用清潔不鏽鋼專用菜瓜布，才較容易清洗掉污垢；但若是烤盤有沾附如不沾鍋的材質，應使用溫和柔軟材質的清潔用品，避免烤盤被刮花、出現刮痕。也建議烤肉時，待烤爐、烤肉架達到一定熱度後再放食物，可避免沾黏，易於後續清洗。

至於免洗餐具雖然也很方便，但林口長庚毒物科主任顏宗海指出，烤肉常用塑膠餐具為聚丙烯（ＰＰ）材質，雖然號稱可耐熱至一百廿至一百卅度，仍難保遇熱可能變形，釋出化學物質；紙餐具也因有一層聚乙烯（ＰＥ）淋膜，遇熱也可能釋出低毒性化學物質，仍建議自備玻璃、瓷器或不鏽鋼餐具。

陳映如也提醒，若烤肉網包了一層鋁箔紙，應避免直接使用酸性調味料調味，像是烤魚常搭配使用檸檬，建議食材烤熟後再調味，避免鋁箔紙遇熱及酸而溶出鋁，危害健康。

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  • 免洗餐具雖然方便，但醫師仍建議盡量使用重複性的玻璃、瓷器或不鏽鋼餐具較健康環保。（記者謝佳君攝）

    免洗餐具雖然方便，但醫師仍建議盡量使用重複性的玻璃、瓷器或不鏽鋼餐具較健康環保。（記者謝佳君攝）

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