〈台北都會〉建成圓環年底前拆除 地方盼「復舊」

2016-09-09

〔記者黃建豪／台北報導〕建成圓環曾為台北市重要地標，如今閒置，台北市長柯文哲因此下令在明年世大運前拆除重建，市場處預計在年底前先完成拆除作業。地方代表則於三日舉辦工作坊，共同就圓環去留與規劃進行討論。寧夏商圈觀光協會理事長林定國說，對地方而言，現在的「圓環」早已不是他們認同的圓環，因此希望政府能兼顧破壞與建設，讓當初的圓環重現。

建成圓環在歷經兩次火災後人潮大減，馬市府時代因此拆除舊圓環，耗資兩億元、委由李祖原建築師以玻璃帷幕重建為「建成圓環美食館」，並往南移五公尺，卻衍生設計不良問題，小吃攤販相繼出走，中間一度由廠商承租後用來出租電視牆和場地，但使用率不佳，七月租約到期後，圓環現已閒置，柯市府決議拆除，雖建物未達報廢年限，但已獲審計處同意。

注重歷史價值 建議回到南移前舊址

市場處表示，目前預估拆除圓環的經費，包含工程費與勞務費共約六百多萬元，正由建築師進行評估，約在月底會將拆除工程上網公告，由於市長指示在世大運前完成圓環的拆除和改建，因此預計趕在年底前先將現有建物拆除。

地方則曾於三日邀集商圈理事長、里長、文史工作者、在地店家及青年代表等舉辦民間工作坊，與會代表指出，市府今年與民間的討論，原本五月時還停留在評估如何利用，六月就傳出市府決議要拆除、且已決定要改成廣場的訊息，與民間溝通不足， 因此建議市府能以公民審議機制做後續討論。

文史工作者莊永明主張，圓環未來不論如何發展，其過去的歷史脈絡必須被保留下來，讓未來的下一世代能夠了解歷史的軌跡。林定國說明，地方希望保留圓環，是指保留重建前的圓環，亦即讓圓環回到南移前的舊址，並以當初的樣貌重現，但已不用再做為美食館使用，而是要注重其歷史價值。

暫定地景廣場 市府將再與地方討論

建成圓環由市場處負責拆除，後續由公園處接手，暫定規劃為地景廣場，費用一千一百萬元。公園處表示，圓環的設計規劃案將在月底委外招標，由於市府認為圓環是當地歷史脈絡的縮影，因此設計重點在於廠商得就圓環內的古蹟蓄水池提出基地分析和使用策略，預計在具體規劃設計圖出爐後，才召開說明會和地方討論。至於是否北移遷回原址，公園處表示尚未召開跨局處會議討論。