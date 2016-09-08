〈北部〉辦門號詐佣金 6通訊行12人被訴

2016-09-08

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市經營手機通訊行的汪姓男子，自102年起，與另5家通訊行業者涉嫌招攬人頭辦理電信門號，詐領電信公司門號佣金及手機補貼，變相將電信服務轉為個人放款。桃園地檢署昨偵結，將汪男等12人依詐欺等罪嫌起訴。

檢方調查，汪男等人從102年起，在網路、報紙刊登「辦門號換現金」、「門號借貸」、「手機回收」等廣告招攬人頭，以人頭資料簽約辦理門號後，向電信公司申請佣金及手機貼補費用，事後並繳納6個月電信資費，以免被電信公司察覺。

檢察官調查時，汪男坦言同業間有「辦門號換現金」的違法招攬業務方式，但表示自己的通訊行並未以此方式招攬客人；不過，有通訊行業者坦承犯行，還稱辦理的SIM卡通常不會讓人頭客戶帶走，他們會將門號插上手機跑網路流量，以免電信公司發現是「睡覺卡」（未使用卡）。

另有通訊行員工坦承經濟狀況不佳，才加入通訊行工作，表示有時要帶人頭到電信公司，避免被認定是問題個案而扣回佣金。

77名人頭涉案

檢方查出有77名人頭涉案，昨將汪男等12人起訴，16名人頭另依詐欺罪嫌聲請簡易判決處刑，還有61人持續偵辦中。