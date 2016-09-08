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〈北部〉胖了15年 10個月瘦30公斤變型男

2016-09-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕體重原本一○六公斤的魏宇宏，胖了十五年，憑借意志力，靠著重訓、跑步、飛輪和控制飲食，短短十個月減重近三十公斤，分享減肥經歷在健身論壇被網友推爆，從滿肚肥油的「桶男」搖身一變成肌肉型男，他說：「減肥不難，而是你想不想！」

廿三歲魏宇宏從小二開始，就跟「胖」離不開關係，一直沒覺得是個問題，但去年底跟前女友分手後，讓他重新省思自己生活，決定要活得更健康、更有活力，因此從「吃」和「運動」著手改造自己；短短十個月，從一○六公斤瘦到七十八公斤，他把經歷分享到網路，被網友推爆。

魏宇宏說，他每天堅持運動兩小時，重訓一個半小時，跑步半小時，重訓是為了增加肌肉量，提高身體代謝率、增加燃脂效率，跑步、飛輪等有氧運動則是為了燃燒脂肪，以六分鐘跑一公里的速度持續習慣。

「我每天都吃得很飽，完全沒餓到。」魏宇宏表示，因為在健身，為了鍛鍊肌肉，每天吃的食物會掌握高蛋白質、少油脂，例如生菜沙拉、煎雞胸肉、全麥土司搭配花生醬等，要掌握基礎代謝率才會瘦得健康，不要餓肚子，否則易復胖。

魏宇宏指出，養成健康生活習慣，就容易持之以恆，以前動不動抓了食物就往嘴巴塞，也不管自己是否吃飽，零食、飲料一口接一口，現在學會吃得好、運動得好，覺得體力也跟著變好，沒有能不能，只有想不想，有心沒有什麼辦不到的。

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  • 魏宇宏靠著運動和控制飲食，短短10個月就減重近30公斤，變身型男。（魏宇宏提供）

    魏宇宏靠著運動和控制飲食，短短10個月就減重近30公斤，變身型男。（魏宇宏提供）

  • 體重原本重達106公斤的魏宇宏。（魏宇宏提供）

    體重原本重達106公斤的魏宇宏。（魏宇宏提供）

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