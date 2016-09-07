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〈中部〉〈太醒目了〉140公斤胖賊 偷車後3小時落網

2016-09-07

〔記者張瑞楨／台中報導〕本月2日才出獄的游姓男子，重達140公斤，他在出獄後第二天，就偷機車代步，警方調閱監視器，發現竊嫌體型特徵太特別，僅約3個小時，就在台中市北區一家網咖抓到他；游男被捕後也頗懊惱地說，知道自己很胖，警察很容易認出來，「我真的要減肥了」。

出獄第2天又犯案

台中市警局第三分局東區分駐所員警，本月4日中午受理蔡姓民眾報案，指停在東區振興路的機車失竊，員警迅速調閱路口監視器，發現重達140公斤的竊嫌騎著機車離去，體重特徵明顯，就是本月2日才出獄的游姓治安顧慮人口（35歲）。不過，游嫌居無定所，員警到游嫌常出沒處所尋找，當日下午3時，在北區一處網咖前發現失竊機車，旋即逮捕在網咖的游嫌。

被逮直說「我要減肥」

游嫌說，他才剛出獄，沒有交通工具，遂以自備鑰匙竊取機車代步，得手後立刻騎贓車到北區網咖消費，沒想到幾個小時後就被警察人贓俱獲。游男得知是因體型肥胖被警方迅速鎖定，只得低頭認栽，不斷說：「我要減肥，我真的要減肥了！」警方查扣贓車與鑰匙，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

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  • 游嫌體重達140公斤，騎贓車在路上相當醒目。（記者張瑞楨翻攝）

    游嫌體重達140公斤，騎贓車在路上相當醒目。（記者張瑞楨翻攝）

  • 體重140公斤的游嫌，被捕後不斷嚷著「我要減肥」。（記者張瑞楨翻攝）

    體重140公斤的游嫌，被捕後不斷嚷著「我要減肥」。（記者張瑞楨翻攝）

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