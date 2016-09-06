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〈南部〉遊阿朗壹 旭海社區帶路即刻成行

2016-09-06

〔記者蔡宗憲／牡丹報導〕旭海社區發展協會昨天辦理「導覽解說員授證儀式」，縣府農業處宣布，即日起只要保留給旭海社區的三十個「旭海觀音鼻保留區（阿朗壹古道）」名額未滿，開放當日遊客可申請進入，增加民眾進入保留區的便利性。

農業處林保科員陳博勝指出，為了讓旭海社區作為觀光發展規劃運用，原本規劃社區的名單應於進入前三天傳給縣府核備，經操作一年觀察遊客旅行樣態，發現旭海遊客以散客居多，且大多臨時決定想進保留區，經與社區討論後，八月一日起調整為開放當天申請。

陳博勝說，保留給旭海社區的三十個「旭海觀音鼻保留區」名額未額滿時，即開放當日遊客向牡丹鄉旭海社區發展協會申請進入，盼延長遊客在地停留促進消費，對社區產生實質經濟效益。

旭海村長潘呈清表示，觀音鼻自然保留區，擁有美麗自然景觀，還有豐富的人文內涵，融合客家、閩南、卑南、外省及排灣等多元文化，社區因此發展出許多特色遊程，歡迎遊客體驗。

東港溪保育協會總幹事吳儷嬅表示，體驗「旭海觀音鼻保留區」需要腳力，透過社區遊程配合，長者或體力不佳者，可選擇周邊輕鬆的草原或DIY課程。

目前「旭海觀音鼻自然保留區」如團體欲前往者須事先提出申請，開放三十日內的預約申請，系統固定於凌晨零時整開放最新一日預約申請（含旭海社區三十個保留名額），團體每二十人（及以下），需配置一位解說員，每日（每次）收費三千元。

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  • 旭海認證7位「社區導覽解說員」。（記者蔡宗憲攝）

    旭海認證7位「社區導覽解說員」。（記者蔡宗憲攝）

  • 旭海社區遊程豐富。（記者蔡宗憲攝）

    旭海社區遊程豐富。（記者蔡宗憲攝）

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