| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉東港清淤廢棄物堆海邊 淨灘白做工

2016-09-06

髒亂景象引地方批評

〔記者陳彥廷／東港報導〕行政院農委會三日剛在東港鎮海沙灘舉辦千人淨灘活動，好不容易才清理乾淨，昨天卻被民眾發現沙灘北端北側又佈滿大片垃圾，甚至還有油污漂散，原來是屏東縣政府清除漁港淤泥工程臨時置放的廢棄物，但油臭味及垃圾髒亂景像卻引發地方批評，要求改善。

縣府正進行東港及鹽埔港口清淤工程，並將疏浚後的泥沙作為養灘用途，但暫置於鎮海沙灘北側的淤泥區，卻遍佈垃圾，有各式各樣的手搖杯、塑膠袋，還有塑膠水管甚至收音機，十分髒亂，臨近的海面上還漂浮一塊面積約三公尺見方的油污，令當地居民感到擔心。

當地居民批評施工單位為何要把疏浚的廢土及垃圾傾倒在該片沙灘，有人懷疑是不肖廠商偷倒工業廢土，將嚴重破壞東港海濱生態環境。

縣府將要求包商快清

縣府海洋所表示，東港、鹽埔漁港淤沙嚴重，影響漁船進出港，日前發包疏浚，先以消波塊圍成淤沙暫置地，因為疏浚過程中也會清出一些垃圾，才暫時放在淤沙堆置區，垃圾將進行清除，只留下淤沙養灘。

所長吳憲昌指出，該工程有專人定時清除垃圾，可能是清潔速度跟不上垃圾累積速度，才會產生髒亂，將要求包商儘快清除垃圾及油污，避免破壞環境生態。

廣告
  • 東港鎮海沙灘北端佈滿大片垃圾，甚至還有油污漂散。（記者陳彥廷攝）

    東港鎮海沙灘北端佈滿大片垃圾，甚至還有油污漂散。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廢棄物 東港 淨灘
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記

台南市議會民進黨團昨天開始受理黨內議長補選登記，民進黨內議長人選呼聲最高的前議長賴美惠，昨天在十一名黨籍議員陪同下完成黨內登記，加上部分賴系…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈南部〉東港清淤廢棄物堆海邊 淨灘白做工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.