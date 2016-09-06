〈南部〉東港清淤廢棄物堆海邊 淨灘白做工

2016-09-06

髒亂景象引地方批評

〔記者陳彥廷／東港報導〕行政院農委會三日剛在東港鎮海沙灘舉辦千人淨灘活動，好不容易才清理乾淨，昨天卻被民眾發現沙灘北端北側又佈滿大片垃圾，甚至還有油污漂散，原來是屏東縣政府清除漁港淤泥工程臨時置放的廢棄物，但油臭味及垃圾髒亂景像卻引發地方批評，要求改善。

縣府正進行東港及鹽埔港口清淤工程，並將疏浚後的泥沙作為養灘用途，但暫置於鎮海沙灘北側的淤泥區，卻遍佈垃圾，有各式各樣的手搖杯、塑膠袋，還有塑膠水管甚至收音機，十分髒亂，臨近的海面上還漂浮一塊面積約三公尺見方的油污，令當地居民感到擔心。

當地居民批評施工單位為何要把疏浚的廢土及垃圾傾倒在該片沙灘，有人懷疑是不肖廠商偷倒工業廢土，將嚴重破壞東港海濱生態環境。

縣府將要求包商快清

縣府海洋所表示，東港、鹽埔漁港淤沙嚴重，影響漁船進出港，日前發包疏浚，先以消波塊圍成淤沙暫置地，因為疏浚過程中也會清出一些垃圾，才暫時放在淤沙堆置區，垃圾將進行清除，只留下淤沙養灘。

所長吳憲昌指出，該工程有專人定時清除垃圾，可能是清潔速度跟不上垃圾累積速度，才會產生髒亂，將要求包商儘快清除垃圾及油污，避免破壞環境生態。