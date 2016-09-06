〈台北都會〉拯救浮士德 巡迴國中戲說反毒
2016-09-06
〔記者鍾泓良／新北報導〕元大文教基會、紙風車文教基金會四年前發起的「台灣拯救浮士德計畫」，以反毒戲劇「少年浮士德」在全台各國中巡迴推動反毒教育。教育部從一○四年開始邀請民間企業贊助計畫，教育部長潘文忠昨天到板橋國中時表示，自己在台中看過表演，認為毒品防制除了學校及政府政令宣導方式，也可以用輕鬆有趣的形式讓學生融入反毒觀念。
依據法務部統計，一○五年一月底在監毒品犯有兩萬六千七百六十四人，將近占全國在監受刑人的半數，顯示國內毒品問題嚴重。「台灣拯救浮士德計畫」是以戲劇的模式到全台九百四十二所國中進行表演，至今四年已到過三百五十一所演出，占全國卅七％的國中。
潘文忠表示，他在台中擔任副市長時也看過這齣戲，認為學生認真感受劇情，體驗到毒品的可怕，比政府貼再多標語都來得更有影響力。
教育部日前表示五年內將執行「教官全面退出校園」，學校是否有足夠的人力去防堵毒品等犯罪行為進入學校，潘文忠回應，教官的角色將由教師及專業輔導接手，認為讓學生知道嚴重性，比三令五申、威嚇更容易達到效果。
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