〈北部〉碧砂淨港奇景 珊瑚長在酒瓶上

2016-09-04

〔記者俞肇福／基隆報導〕為響應國際淨灘日，基隆碧砂漁港昨天辦理「淨港」活動，一百廿位環保與潛水志工齊心協力下，在漁港內、水面下的廢棄物五花八門，共清出五百五十八公斤垃圾；水底下的廢棄物中，最扯的就是有兩部廢棄機車殘骸，還有鹿角珊瑚長在酒瓶上，讓人瞠目結舌。

清出兩台廢棄機車殘骸

基隆市產發處科長蔡馥寧呼籲民眾與漁民，勿隨意於漁港區域任意拋棄垃圾，因為依照漁港法可裁罰三到十五萬元罰款，倘若依海洋污染防治法規定，更可裁罰至廿萬元以上罰款，請民眾勿以身試法。

四十幾位潛水志工潛入水底，潛水人員說，水底四周都看得到廢棄物，包含保特瓶、魚勾、魚線，還有行李箱、磅秤、安全帽，最扯的就是還有兩台廢棄機車殘骸，當真是海底奇「機」。

潛水志工戴泰龍說，他潛到海底，看到一個酒瓶好像有「長角」，好奇的撿起來，沒想到居然是珊瑚；海科館研究員廖運志表示，酒瓶上的是鹿角珊瑚，而且還繼續生長，粗估約生長了兩年。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，還有許多廢棄物沉在海底，他呼籲大家別再亂丟垃圾，讓美麗的海底世界，成了垃圾場。