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〈台北都會〉市圖吉祥物 頭髮造型「愛書亞」來了

2016-09-04

〔記者梁珮綺／台北報導〕台北市立圖書館有吉祥物了！雲科大學生陳思朵設計以頭髮造型為圖書的「愛書亞」參加徵選，八月十五日至廿九日在網路投票中以過半數獲選，館長洪世昌表示將思考未來如何運用。北市圖中崙分館今年也舉辦第十七屆「漫筆獎」，搭配世界設計之都，以「我心中的理想城市」、「未來之都」為主題讓參賽民眾發揮。

北市圖中崙分館為全台首創以「漫畫」為主題館藏圖書館，有來自台、港、日、美等九萬多冊漫畫館藏，分為普遍級、輔導級、限制級，其中以日本漫畫為最大宗。而從民國八十九年起，中崙分館每年舉辦「漫筆獎」，徵選優秀漫畫作品，今年也增設「北市圖吉祥物」項目，由陳思朵設計的「愛書亞」獲民眾一致好評。

陳思朵笑說，「愛書亞」頭髮為書本造型，代表可活用書中知識，墨水造型的背包象徵其滿腹墨水，襯衫上堆疊的書籍代表著各式各樣的書本，對於未來可能在北市圖相關活動上看到自己設計的吉祥物，直說很開心，也會跟朋友說「那是我設計的！」

漫筆獎今年分為兒童組、國小組、國中組、高中組、大專社會組，共收到二百卅四件作品，最終選出六十件，而國小、國中組要求要以四格漫畫呈現。

國中組冠軍林佳穎目前就讀南門國中，她選擇「未來之都」主題，表達城市從遠古以來不斷進步，將來可能會住在海底或住天空之城；國小組冠軍林宗翰就讀私立復興實小，選擇「我心中的理想城市」主題，表達現在城市相當髒亂，但有人靈機一動請人在太空設計宜居城市，他說「希望以後可以住在這！」

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  • 國小組冠軍林宗翰以「我心中的理想城市」為主題。（記者梁珮綺攝）

    國小組冠軍林宗翰以「我心中的理想城市」為主題。（記者梁珮綺攝）

  • 第十七屆「漫筆獎」國中組冠軍林佳穎。（記者梁珮綺攝）

    第十七屆「漫筆獎」國中組冠軍林佳穎。（記者梁珮綺攝）

  • 雲科大學生陳思朵設計的「愛書亞」獲一致好評。（記者梁珮綺攝）

    雲科大學生陳思朵設計的「愛書亞」獲一致好評。（記者梁珮綺攝）

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