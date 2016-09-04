〈台北都會〉忠孝橋匝道通車 拓寬為9線道
2016-09-04
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北門忠孝橋引道年初拆除後，忠孝西路連接忠孝橋西寧路口匝道縮減，車流量卻相對上升，使得周邊交通更加壅塞。北市府於上月底完成匝道擴寬工程後，昨天上午十時，由副市長林欽榮率隊鳴笛，宣告正式開通，讓匝道共拓寬為「四上五下」的九線車道，更在往台北的進城端新增可直接左轉西寧北路的汽、機車專用道。
往台北端 新增左轉專用道
北市府昨於玉泉公園旁開「忠孝橋西寧路口匝道縫合記者會」 ，宣布忠孝橋西寧路口匝道完工後開通，林欽榮表示，忠孝橋西寧路口匝道全面通車，是西區門戶計畫的一大突破，同時也是將新北市與台北市正式連通起來。
工務局表示， 市府在今年一月動工拆除忠孝橋引道後，往返台北與三重的忠孝橋，出、進城各為三線車道，因此利用拆除引道留下的中間缺口部分，將匝道向內拓寬，變成進城端有五線車道，在匝道內側及外側各配置一線左轉汽車專用道及一線機車專用道，方便用路人可直接左轉西寧北路至市民大道；往三重的出城端則增加至四線車道。
工務局副局長黃一平表示，忠孝橋西寧路口匝道的正式通車，原本預定在十一月底，如今算是提前三個月通車，雖多了讓用路人可從忠孝橋左轉西寧北路的專用道，但還是會暫時保留機車從忠孝西路二段十六巷，繞回西寧北路的路線，後續再隨著交通局評估做動線調整。
交通大隊表示，由於初期用路人尚未習慣新路線，因此上午七時至晚間九時間，將派出警力或義警協助宣傳和引導。
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