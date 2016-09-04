〈北部〉永安漁港新意象 新屋客庄亮點
2016-09-04
〔記者李容萍／新屋報導〕新屋區永安漁港是全台少數客家庄的漁港，市府客家事務局規劃「永安客家漁村生活環境營造工程」，昨舉辦整體改造成果，由行政院客委會主委李永得、市長鄭文燦等人主持揭幕典禮，嶄新的海祭廣場入口意象、漁具倉庫彩繪等成為觀光亮點，吸引遊客駐足拍照和打卡留念。
鄭文燦表示，新屋區的客家人口比率高達八成，屬道地的客家庄，因為濱海，保存許多有別於「山客庄」的生活方式，例如築石塭、牽罟捕魚等，永安漁港是全台少數的客家漁港。
市府客家事務局長蔣絜安表示，為提升永安漁港的質感，向客委會爭取經費打造全新入口意象，漁具倉庫海客故事廊道（彩繪牆面）以「永續」、「藍圖」及「興家」為主軸，繪出漁民捕魚、客家先民來台開墾，最後落腳在永安建立家園的故事，希望遊客來到永安時，藉由美麗圖像更了解當地的客庄文化。
設計師徐千舜設計全新的漁具倉庫海客故事廊道，讓遊客進入永安漁港第一眼即可看到海祭廣場及魚市東側的客家故事廣場。
另一位設計師李吳嘉以築石塭為構想，結合潮汐概念，以藍色漸層帶狀鋪面形塑浪潮的意象，兩位設計家透過地景設計的改善，打破大家對漁港的雜亂印象，讓永安漁港蛻變成為具有海洋客家風格的旅遊景點。
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