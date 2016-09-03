〈北部〉腹痛、血氧偏低 護理之家11人送醫

2016-09-03

幸好皆無生命危險

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區瑞源里一處護理之家，昨天晚間近10點有11位住友陸續出現腹痛、血氧偏低等相同症狀，護理之家人員緊急通報桃園市政府消防局，動員多輛救護車將11人送醫，幸好都沒有生命危險。

11位住友分別被送到新北市恩主公醫院與桃園市國軍桃園總醫院、聖保祿醫院與壢新醫院救治，消防隊員說，由於11人腹痛、血氧偏低等各種症狀都相似，懷疑是集體食物中毒所致，但確切原因仍待醫師檢查與進一步調查。