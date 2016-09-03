〈北部〉宜市古蹟五穀廟擬拆除重建 文化界搶救
2016-09-03
逾200年歷史 樑柱蟻蛀嚴重
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市逾兩百年歷史的神農路五穀廟傳將拆除！五穀廟管理委員會表示，廟宇樑柱遭白蟻蛀蝕嚴重，計畫拆除重建；「神農大帝拉警報！」文化界得知後發起搶救，要求手下留情。宜蘭市公所說，五穀廟已是歷史古蹟，基於文化保存，不贊成拆除重建，會再與廟方協商，解決白蟻蛀蝕問題。
五穀廟興建於清朝嘉慶年間，主要祭拜主管農作物與草藥的神農大帝，樑柱是用木材建造，五穀廟管委會主委黃榮華表示，廟宇歷史悠久，樑柱都被白蟻啃蝕，隨時可能坍塌，基於安全考量，管委會決議拆除重建，可能在十月初拆除，十日委員會將做最後決定，希望以更堅固的鋼筋或混凝土重建廟宇。
文化界得知群情譁然，網路流傳「神農大帝拉警報」文章，對於五穀廟拆除重建，期期以為不可，也無法接受。
根據「噶瑪蘭志略」記載，五穀廟建於嘉慶十七年（一八一二年），是噶瑪蘭劃入清朝疆界，設官治民的關鍵年代，廟內的「先農壇」由首任地方官噶瑪蘭廳通判「翟淦」依禮制興建，有宜蘭城就有「先農壇」，具歷史意義。
蘭陽博物館助理研究員林正芳說，廟方決定過於草率，五穀廟在清代有官廟性質，具有歷史價值與地位，內部有很多古蹟，拆除後這些古蹟要如何處理？要修廟或重建都必須慎重，不要讓廟宇失去原來味道、原有的傳統文化價值及歷史意義，否則將是所有縣民損失。
未獲知會 公所將力阻拆廟
宜蘭市公主任秘書楊秀川表示，宜蘭是舊城，很多文化都有保存價值，五穀廟是特殊的廟宇，公所當然希望保留，廟方要拆除並未知會公所，市長將拜會廟方，積極協商不要拆廟，至於樑柱遭白蟻蛀蝕的問題，公所會協助修復，希望與廟方找出最好的解決方案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
內灣線傳10月減班 地方反彈
盛傳砍內灣發車首班車…
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 猥褻離家少女 男判5年
- 《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 自由廣場》高三亂象
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 微散文 正常了
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 掉髮怎麼辦？ 專家這樣說...
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 美升息機率降 歐股隨全球股市走強
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉宜市古蹟五穀廟擬拆除重建 文化界搶救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分