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〈北部〉宜市古蹟五穀廟擬拆除重建 文化界搶救

2016-09-03

逾200年歷史 樑柱蟻蛀嚴重

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市逾兩百年歷史的神農路五穀廟傳將拆除！五穀廟管理委員會表示，廟宇樑柱遭白蟻蛀蝕嚴重，計畫拆除重建；「神農大帝拉警報！」文化界得知後發起搶救，要求手下留情。宜蘭市公所說，五穀廟已是歷史古蹟，基於文化保存，不贊成拆除重建，會再與廟方協商，解決白蟻蛀蝕問題。

五穀廟興建於清朝嘉慶年間，主要祭拜主管農作物與草藥的神農大帝，樑柱是用木材建造，五穀廟管委會主委黃榮華表示，廟宇歷史悠久，樑柱都被白蟻啃蝕，隨時可能坍塌，基於安全考量，管委會決議拆除重建，可能在十月初拆除，十日委員會將做最後決定，希望以更堅固的鋼筋或混凝土重建廟宇。

文化界得知群情譁然，網路流傳「神農大帝拉警報」文章，對於五穀廟拆除重建，期期以為不可，也無法接受。

根據「噶瑪蘭志略」記載，五穀廟建於嘉慶十七年（一八一二年），是噶瑪蘭劃入清朝疆界，設官治民的關鍵年代，廟內的「先農壇」由首任地方官噶瑪蘭廳通判「翟淦」依禮制興建，有宜蘭城就有「先農壇」，具歷史意義。

蘭陽博物館助理研究員林正芳說，廟方決定過於草率，五穀廟在清代有官廟性質，具有歷史價值與地位，內部有很多古蹟，拆除後這些古蹟要如何處理？要修廟或重建都必須慎重，不要讓廟宇失去原來味道、原有的傳統文化價值及歷史意義，否則將是所有縣民損失。

未獲知會 公所將力阻拆廟

宜蘭市公主任秘書楊秀川表示，宜蘭是舊城，很多文化都有保存價值，五穀廟是特殊的廟宇，公所當然希望保留，廟方要拆除並未知會公所，市長將拜會廟方，積極協商不要拆廟，至於樑柱遭白蟻蛀蝕的問題，公所會協助修復，希望與廟方找出最好的解決方案。

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  • 逾兩百年歷史的宜蘭市五穀廟。（記者林敬倫攝）

    逾兩百年歷史的宜蘭市五穀廟。（記者林敬倫攝）

  • 清朝年間，噶瑪蘭廳通判於每年春節後，都會在五穀廟「鞭春牛」祈福，今年春節市公所也舉辦「迎春牛、鞭春牛」活動，期望找回傳統文化。（記者林敬倫攝）

    清朝年間，噶瑪蘭廳通判於每年春節後，都會在五穀廟「鞭春牛」祈福，今年春節市公所也舉辦「迎春牛、鞭春牛」活動，期望找回傳統文化。（記者林敬倫攝）

  • 廟方指五穀廟樑柱遭白蟻蛀蝕嚴重，隨時可能坍塌，才計畫拆除重建。（記者林敬倫攝）

    廟方指五穀廟樑柱遭白蟻蛀蝕嚴重，隨時可能坍塌，才計畫拆除重建。（記者林敬倫攝）

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