〈北部〉偷倒廢棄物 竹縣比照重大刑案偵辦

2016-09-03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新豐鄉鳳坑漁港上週連續兩天共被丟棄八袋約四十隻死雞。縣警局查獲涉案的黃姓男子，局長溫枝發並下令，對於偷倒廢棄物，未來比照重大刑案偵辦，遏阻歪風。

警方調查，八月二十九日下午三點多，黃男涉嫌開著載有雞隻屍袋的小貨車，沿鳳鼻隧道北端、南下車道旁的產業道路開往鳳坑漁港。

但黃男只承認，過去一週內，因飼養的雞暴斃，兩次把雞屍偷偷丟在養雞場附近的排水溝，沒有偷丟在鳳坑漁港，警方查扣的兩袋雞屍，不是他的病死雞。

警方會同新竹縣家畜疾病防治所、縣府環保局到黃男的養雞場消毒、蒐證並採檢。因黃男否認涉案，必須等檢體報告出爐才能釐清。

環保局說，要視黃男飼養規模，釐清其病死雞到底算一般廢棄物或是事業廢棄物？如果認定是後者，相關檢體報告也顯示雞屍存有傳染性疾病，並且有危害人體健康、導致生病之虞，黃男可能面臨刑罰之外，最高還可被併科六百萬元以下罰金。

縣警局長溫枝發說，偷倒廢棄物侵害社會公眾利益，損害國土、環境，雖然主要權責機關不在警察單位，但新竹縣警方願意用比照重大刑案方式偵辦，全面協助追查。