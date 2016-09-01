〈南部〉台南文旦賽 郭家3兄弟同獲獎
2016-09-01
〔記者楊金城／新營報導〕麻豆柚農郭家銘、郭秋寶和郭彥宏三兄弟，在台南市文旦大賽都獲獎，一門三傑，傳為佳話。
特等獎則由麻豆柚農林建良獲得，奪得「台南文旦王」殊榮。市長賴清德稱讚林建良和郭家三兄弟是柚農好榜樣，因為參賽柚農對栽種麻豆文旦的努力，讓麻豆文旦全國最出名。
郭家銘去年在文旦大賽中獲得優等獎，今年更上一層樓獲得頭等獎，二弟郭秋寶去年未參賽，今年參賽獲得優等獎，三弟郭彥宏今年和去年一樣獲得頭等獎。
六十八歲的郭家銘栽種一甲多的文旦、紅文旦和大白柚，他說，三兄弟小時候都跟著父親種柚，柚園就像家裡的後花園，三人這次都獲獎，真歡喜。郭家銘擔任麻豆第十五文旦產銷班班長，因人緣好，服務班員做得不錯，連任多屆班長。
郭家種柚算起來超過一甲子，三兄弟後來買地種柚向外擴展，老三郭彥宏還用牛奶有機肥栽培柚子，腦筋動得快，做起生態觀光果園。三兄弟說，種柚重視柚園生態環境，每個文旦都是寶，明年將繼續拚文旦大賽。
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