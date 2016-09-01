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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉觀音蓮花園休閒農業區 獲審查通過

2016-09-01

預計11月15日劃定公告

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府向農委會申請劃設觀音區「蓮花園休閒農業區」已獲審查通過，預計十一月十五日劃定公告，總面積約五九一公頃，市長鄭文燦昨表示，「蓮花園休閒農業區」劃定後，未來可發展民宿及休閒農產業，讓遊客漫遊自行車道、體驗農莊生活及蓮花產業，「觀音蓮花季」也可結合「蓮花園休閒農業區」，轉換為休閒農業。

「蓮花園休閒農業區」範圍涵蓋觀音區金湖里、藍埔里、大堀里、大同里及上大里共五個里，市府農業局希望將「觀音賞蓮」打造成北台灣旅遊景點，與台南白河齊名，成為「北觀音、南白河」。

鄭文燦昨要求各局處規劃相關公共設施、輔導休閒農場及民宿經營、蓮花故事館，並針對石滬、觀新藻礁、草漯砂丘等進行文化資產的「自然地景」認定，設置「藻礁生態館」及「許厝港濕地生態教室」等。

農業局未來也選定「大溪區月眉休閒農業區」、「蘆竹區坑子溪休閒農業區」、「龍潭區大北坑休閒農業區」等具觀光潛力的農業區，繼續申請成為休閒農業區。

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  • 市府向農委會申請劃設觀音區「蓮花園休閒農業區」已獲審查通過。圖為今年蓮花盛開情形。（資料照，記者謝武雄攝）

    市府向農委會申請劃設觀音區「蓮花園休閒農業區」已獲審查通過。圖為今年蓮花盛開情形。（資料照，記者謝武雄攝）

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