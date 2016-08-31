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〈南部〉門貼安檢警示 「越漂亮」恩客照衝

2016-08-31

〔記者蔡清華／高雄報導〕多次被查獲妨害風化紀錄的高雄市鳥松區中正路「越漂亮美容坊」，廿八日再度被仁武警分局執行擴大臨檢時查獲色情交易，一對男女當場被行政組員警活逮從事半套性交易。

仁武警分局廿八日晚間執行同步擴大臨檢勤務，約九時許於鳥松區中正路「越漂亮美容坊」臨檢，員警走到二樓三號房間時，當場查獲郭姓男子與卅三歲的越女交易完畢走出房間。

訊問郭男坦承以一千元代價與越女從事半套性交易，該名越女身材勻稱，長相甜美，是已婚的越南新娘，瞞著老公接客，已是第二次被查獲，尋芳客絡繹不絕，是店內的主力紅牌，警察愈查生意愈好。

警方指出，該美容坊多次被仁武分局查獲後，函請消防單位稽核現場消防安全設施，消防局於七月廿日稽核為不合格場所，並於現場大門張貼了大大的「不合格場所」警語告示，然而上門消費的顧客不是沒看見，就是視而不見。

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  • 越女長相甜美，身材勻稱恩客不斷。（記者蔡清華翻攝）

    越女長相甜美，身材勻稱恩客不斷。（記者蔡清華翻攝）

  • 「越漂亮」豔名在外，掛羊頭賣狗肉。（記者蔡清華翻攝）

    「越漂亮」豔名在外，掛羊頭賣狗肉。（記者蔡清華翻攝）

  • 現場大門張貼「不合格場所」警語。

    現場大門張貼「不合格場所」警語。

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