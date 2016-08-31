〈南部〉東山龍眼歉收 龍眼乾漲聲再起

2016-08-31

〔記者王涵平／東山報導〕東山龍眼嚴重歉收，農民表示，生果都採不到了，龍眼乾勢必比去年更貴，較高海拔龍眼預定本週起才開始採收。

東山龍眼種植面積約一千三百多公頃，為全國主要產區，年產量一萬三千多噸，烘焙龍眼的土窯就高達四百座。

今年受到天候影響，從花期開始就對產量預估相當悲觀，直到落果嚴重，就確定產量銳減，陳姓果農表示，約一公頃的龍眼樹，產量最佳時還能有七、八千台斤，今年能有幾百台斤就算不錯了。

東山龍眼今年採收時間較晚，低海拔地區龍眼已採收近月，高海拔的青山、高原地區大約從農曆八月才會開始採收。陳姓果農說，以目前龍眼的結果情況，不到半個月就會採收完畢。

陳姓果農指出，今年鮮龍眼採收初期的產地價每斤約八、九十元，但隨著全面採收，鮮果價格可能會下跌，但農民為避免損失，多同時開始烘焙龍眼乾，此時東山的土窯處處炊煙裊裊，山區村落到處龍眼柴燒香氣。

李子園胡訓、陳瑩如夫婦目前仍使用傳統土窯烘焙龍眼乾，由於分級嚴謹，已有老顧客固定採購，去年量少價揚，盤商收購未分級帶殼龍眼乾「龍眼殼仔」每斤就要一百元，品質較好的價格每斤約二百元，龍眼肉價格往年約二百卅元至三百元不等，今年恐怕每斤至少漲價一百元，目前已有不少民眾直接打電話向果農詢問，但還是得等採收完的產量才能確定。