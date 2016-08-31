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〈南部〉當選無效案二審 台東縣議員李建智逆轉勝

2016-08-31

市民代表張品澤也保住資格

〔記者王秀亭／台東報導〕縣議員李建智及台東市民代表張品澤，於一○三年五合一選舉被控包裹買票，同選區候選人向台東地方法院提當選無效之訴，一審判當選無效，李、張兩人不服上訴，高等法院花蓮分院改判兩人無效之訴逆轉，勝訴定讞，分別保住縣議員、市民代表資格，李建智獲知後，在臉書留言「人在做、天在看」，並坦言這段期間是笑罵由人，只能減少在公開場合露面。

兩年前五合一選舉期間，檢警接獲線報，樁腳賴得茂以一票五百元、三票一千五百元，幫里長候選人曾淑美、台東市民代表候選人張品澤及縣議員候選人李建智包裹買票，偵辦期間賴得茂坦承自己是曾淑美競選團隊，直接、間接受託幫李、張兩人買票事宜，但都是自掏腰包幫三人買票，檢察官調查後未對李、張及曾等三人提起公訴及當選無效之訴。

與李建智、張品澤同一選區的候選人則向台東地方法院提起當選無效之訴，一審的台東地方法院認為有四選民坦承拿到錢，雖檢察官未提公訴，卻不受民事訴訟約束，而判兩人當選無效，李、張不服，以控告人未提出賄選證據，加上台東地檢署未起訴，提出上訴，高等法院花蓮分院二十九日下午宣判兩人勝訴。

李建智二十九日晚間得知消息後，隨即在家門口燃放鞭炮慶祝，他說，台灣法治很奇怪，刑事不起訴，民事一審卻被判當選無效，為此事折磨了兩年，還好二審法官也認為自己是被冤枉的。

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  • 台東縣議員李建智遭同區候選人提當選無效之訴，二審逆轉定讞，保住縣議員資格。（記者王秀亭攝）

    台東縣議員李建智遭同區候選人提當選無效之訴，二審逆轉定讞，保住縣議員資格。（記者王秀亭攝）

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