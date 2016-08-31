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〈北部〉關西自來水管破裂 挨批處理慢

2016-08-31

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮大德街卅八巷內口徑一百公厘的自來水管線，前天深夜出現裂縫，大量自來水不斷湧出，掀掉柏油路面。民眾批評去電通知關西淨水場處理，卻拖到昨天早上約九點才有人關水搶修，共九十戶居民受影響。

自來水公司第三區管理處表示，竹北營運所昨天凌晨四點才接獲警方轉報，六點再接獲東安里長林廷海電話通知。九點修漏承商即到場搶修，開挖後五十分鐘，確認漏水點是大德街與青山街交叉口，約昨天中午完成修復且恢復供水，漏水量約卅公噸。

三區處表示，水管裂縫僅零點二公分寬、但有卅公分長。關西淨水場因屬委外操作，對於事發後委外操作人員未能即時聯繫、反映，已要求竹北營運所與委外承商檢討改善。

居民說，因鎮代會主席劉德樑去電大罵「可惜這些水了」才有人關水搶修。劉德樑說，破管處滲漏的水量不小，致路面柏油被掀起（見圖，記者黃美珠攝），大德街西側路邊都滲水，大概有十幾公尺長。

他說，柏油路面下的泥、沙被水帶動沖翻上路面，大量淤積在民宅前，也造成住戶困擾。

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  • 關西鎮代會主席劉德樑手指處路面柏油，被滲漏水沖破。（記者黃美珠攝）

    關西鎮代會主席劉德樑手指處路面柏油，被滲漏水沖破。（記者黃美珠攝）

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