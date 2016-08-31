〈中部〉水湳智慧營運中心 籌備處成立

2016-08-31

〔記者張菁雅／台中報導〕水湳經貿園區內重要建設陸續發包施工，未來將由水湳智慧營運中心管理園區各項設施，有如園區的「大腦」，為使營運中心籌設順利，市府卅日成立水湳智慧營運中心籌備處，宣告向智慧城市跨出一大步。

水湳智慧營運中心籌備處由低碳城市推動辦公室及市府各局處共同籌組而成，昨天舉行揭牌儀式，籌備處短期工作為擬訂營運中心組織與權責、管理規章、營運管理自治條例等，並研訂營運管理策略及環境管理機制；中長期工作則進行整個園區的營運管理。

林佳龍表示，水湳經貿園區定位為創新、低碳、智慧城市示範區，將呈現台中市的競爭力與生活型態，園區的重點建設包括國際會展中心、中央公園、地下水資源回收中心、轉運中心、中台灣電影中心、台中綠美圖等，未來透過智慧營運中心管理營運，如果說智慧營運中心是水湳經貿園區的「大腦」，籌備處就是「大腦的大腦」，水湳經貿園區能否成功就看這裡，他也希望未來能將園區的成功經驗輸出至台灣其他城市，甚至是國外。

低碳城市推動辦公室指出，未來水湳經貿園區全區將佈設智慧電網、光纖，在水湳智慧營運中心成立後，將利用智慧管理模式將園區內的生態住宅區、經貿專用區、文化商業專區、創新研發專區、文教區及各場館串聯起來，並整合、共享資訊，再以大數據分析客流量、車流量、空氣品質等資料，以提高產業效能、有效利用各項資源。