| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉萬人泳渡嘉年華 週六下午起交管

2016-08-31

〔記者劉濱銓／南投報導〕將於本週日登場的「日月潭國際萬人泳渡嘉年華」，今年有超過二萬人報名參加，警方為維持潭區交通順暢，自週六下午三時起實施交通管制，部分路段禁止路邊停車，直到週日下午四時活動結束止，警方呼籲民眾遵行交管指揮，以維活動順利進行。

泳渡交管自週六下午三時起，屆時朝霧碼頭前廣場、台廿一線九龍路口至向山遊客中心、台廿一甲線（中正路）青年活動中心至潭南三叉路口，全面禁止路邊停車。

週日上午六時至下午四時，台廿一線與台廿一甲線日月潭環湖公路，實施單向管制，所有車輛須依順時針方向行駛環湖公路，屆時禁止車輛從頭社經台廿一甲線前往伊達邵，此外，禁止車輛以逆時針方向往中山路、中正路口（九龍路口）經台廿一線往朝霧碼頭方向行駛，詳洽集集分局049-2762702。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
重大觀光先期規劃 審計室打臉

打造南投為觀光首都，係縣府施政主軸，惟南投縣審計室昨在一○四年度南投縣總決算審核報告中，認為縣府目前推動中的九九峰侏儸紀恐龍公園等重大觀光建設BOT案，先期規劃書欠缺成本效益分析，即核編用地取得經費…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：〈中部〉萬人泳渡嘉年華 週六下午起交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.