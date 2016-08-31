〈中部〉萬人泳渡嘉年華 週六下午起交管

2016-08-31

〔記者劉濱銓／南投報導〕將於本週日登場的「日月潭國際萬人泳渡嘉年華」，今年有超過二萬人報名參加，警方為維持潭區交通順暢，自週六下午三時起實施交通管制，部分路段禁止路邊停車，直到週日下午四時活動結束止，警方呼籲民眾遵行交管指揮，以維活動順利進行。

泳渡交管自週六下午三時起，屆時朝霧碼頭前廣場、台廿一線九龍路口至向山遊客中心、台廿一甲線（中正路）青年活動中心至潭南三叉路口，全面禁止路邊停車。

週日上午六時至下午四時，台廿一線與台廿一甲線日月潭環湖公路，實施單向管制，所有車輛須依順時針方向行駛環湖公路，屆時禁止車輛從頭社經台廿一甲線前往伊達邵，此外，禁止車輛以逆時針方向往中山路、中正路口（九龍路口）經台廿一線往朝霧碼頭方向行駛，詳洽集集分局049-2762702。