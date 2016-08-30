〈南部〉穿名牌到處「詐」 騙女業務600萬
2016-08-30
〔記者黃旭磊／高雄報導〕國中肄業詐欺慣犯，竟騙走房仲、酒店幹部及醫療器材女業務700萬元。
左營警分局逮捕余姓詐欺慣犯（53歲，詐欺、恐嚇、妨害性自主等），余嫌為台北地區詐欺通緝犯，住木板隔間小套房，月租5千元，警方約談至少5名被害人到案。
文自所所長曾順光表示，余嫌口條好，穿戴皆名牌，專找有業績需求的房仲業務，佯稱手頭有一筆2億元委售物件，若交易成功可抽佣上千萬。待業務上鉤後，謊稱開出現金支票1千萬，邀業務上酒店消費，每次藉口支票需數日後兌現，由被害業務先刷卡付帳。
警方查出多張騎哈雷、高檔進口機車等炫富照，連知名命理師到南部錄影，也被搭訕拍照。
警方表示，余嫌也向弱女伸魔爪，與1名醫療器材女業務員在車站相遇，余嫌主動幫忙提行李，藉此換到電話，2年後約她吃飯，花小錢買器材，之後百般理由借錢，被害女子甚至賣掉名下房產，共借出近600萬元。
余嫌在北部遭通緝，躲到高雄租過仁武、鳳山、前鎮、左營套房，25日於政德路出租套房被捕。余嫌落網後供稱「都是被害人自願給的」，自己在套房內供奉土地公，常常膜拜。
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