〈南部〉運動傷害防護門診 照顧全運會奪牌選手
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市去年勇奪全國運動會三連霸佳績，為延續優秀選手的運動生命，在教育局長范巽綠、高醫大董事長陳建志及校長劉景寬支持下，小港醫院與體育處簽署合作意向書，首度針對去年全運會奪牌的一百七十多名優秀選手，開辦「運動傷害防護聯合門診」，並讓他們無後顧之憂、再創佳績。
專人專線預約 免掛號費
這項聯合門診由副院長傅尹志、復健科主任李佳玲、體育處長黃煜共同規劃、執行，除就醫單一窗口「專人專線預約服務」及免掛號費外，特別由骨科及復健科醫師同時會診，並依選手特質挑選適合的物理治療師，設計客製化復健內容，院方也會協助經濟弱勢的選手解決醫療費用問題，明年全運會將派醫護人員隨隊防護治療。
職棒明星中信兄弟隊投手鄭錡鴻到場致詞強調，專業運動員養成很不容易，他在美國受傷手術後，曾覺得復健是條不歸路，「但我還是走過來了」，所以提醒後進要注意運動傷害防護，並把握聯合門診服務，再創最佳成績。
170多名選手 無後顧之憂
范巽綠表示，市長陳菊很重視運動選手的健康及生涯規劃，因此高雄勇奪全運會三連霸佳績後，體育處長黃煜針對去年全運會奪牌的一百七十多名選手，與小港醫院展開合作計畫，獲得院長侯明鋒及其團隊的奧援，並感謝高醫大董事會及校方的支持。
愛好運動的陳建志強調，台灣在里約奧運唯一的金牌是高醫大校友許淑淨奪得，但奪牌風險是運動傷害對選手的重大影響，因此董事會全力支持聯合門診計畫，希望讓選手無後顧之憂，為高雄及台灣追求最好的成績。
昨天聯合門診的揭牌儀式，由鳳林國中空手道隊拉開序幕，全運會羽毛球金牌選手唐琬貽也代表接受「優秀選手約診卡」，參訪門診最新的震波儀及全新設置的運動治療區，體驗完整的設施。
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標題：〈南部〉運動傷害防護門診 照顧全運會奪牌選手
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