〈南部〉夜拆舊陸橋 日新國小師生繫絲帶送行
〔記者王俊忠／台南報導〕近卅年前興建的南市南區金華路日新國小舊校門前「明賢人行陸橋」，曾助眾多日新小學生免於穿越馬路遭受車禍傷亡之害。校方得知市府昨晚十點拆除陸橋，感念該橋功成身退，約四百位親師生昨日上午舉行感恩活動，為陸橋繫上黃絲帶，送它最後一程。
日新國小校長王海秀表示，民國七十年代，金華路剛開闢不久，日新國小鹽埕路的舊校門是日新學子上下學主要門口，當時金華路一段路筆直、車少，行經車輛速度都很快，每年都會有幾名日新學童在穿越馬路時，被車撞成重傷甚至死亡，日新家長會多次討論，決定向市府爭取建造一座人行陸橋，讓日新學子與往來民眾可以安全穿越金華路一段。
日新家長會前會長潘瑞豊夫人王琇瓊回憶，七十七年間，市府同意興建，沒想到施工不久，工程莫名停擺，家長會多方奔走，仍無法繼續施工，家長會不願看到這座橋難產，就號召家長會成員與學生家長一起「走上街頭」、遊行到市府抗議，爭取續建。
王琇瓊透露，在剛解嚴的年代，家長會又是頭一次搞街頭運動，氣氛有些緊張，當時警分局要求要有人擔任活動負責人，她決定自告奮勇、承擔責任，因為覺得過馬路的每條生命都是無價的；可是街頭抗爭，充滿許多危機與不確定因素，萬一出事會被抓進牢房，那怎麼辦？
當時只有一個想法，因為許多家長會成員都是上有高堂、下有妻兒，「只有我是位家庭主婦」，雖然也有先生與三個兒子，仍毅然承擔所有責任，這是公益與私利的衝突，最後她選擇公益。還好，近卅年來，這座陸橋確保無數孩童寶貴生命。
王琇瓊說，家長會上街頭訴求終於得到市府認同；王海秀與學務主任林信團也說，在輿論與民意壓力下，陸橋才得以繼續興建、順利完工，並以在爭取陸橋過程出力甚多、後來不幸病逝的議員莊明賢為名，命名為明賢陸橋。
昨天上午，日新國小四至六年級學生與教師、家長約四百人先後代表到橋上繫上黃絲帶，感謝這座橋多年來守護地方學子與民眾的安全。
市府工務局養護科長鍾南豪說明，連同明賢陸橋共有九座老舊人行陸橋，經過市府監測行人流量，發現平、假日行人都很少走陸橋，且陸橋老舊、有危險之虞，決定陸續拆除，明賢陸橋是第一座拆除的橋，預計今年底前九座陸橋都會拆除。
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