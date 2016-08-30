〈北部〉搶救關西老石板路 民眾促全面鋪回

2016-08-30

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮惠愛路最早是石板路，後來被加封成柏油路面。新竹縣政府交通旅遊處去年底用「復舊原有石板路意象」的概念，爭取營建署發包重鋪石板，昨天「南門崁下百年老石板搶救隊」到場拉白布條抗議，要求立刻停工，把百年歷史文化資產的老石板全面放回原地復舊。

交旅處︰復舊部分尚未施工

鋪設工程並未因此停擺，縣府交旅處觀光工程科長葉宋宏說，現場規劃長四公尺、寬二．五公尺的空間，準備要讓部分老石板回到現場，地點就在第一戲院前方附近的柏油路面上，只是尚未施作。

搶救隊代表人張秉正抨擊，要「復舊」竟只拿其他各地都看得到的石板拼貼，毫無意義。

當年匠師使用已失傳的傳統工法，讓整條石板路的洩水性良好，不是現在要另外加做邊溝的道路所能相提並論。復舊工程連老石板也一起挖掉，完全破壞老匠師的心血。

雖然讓老石板回到原地，已失去往日的功能性和歷史價值，搶救隊仍希望讓老石板「回家」，已買的新石板另做他用，但很擔心老石板露天棄置，恐被破壞或清除。

搶救隊成員賴傳莊說，從縣府交旅處的公告網頁中發現，復舊工程原設計現場至少要有四十四平方公尺給原來的舊石板「容身」，實際卻沒有做。

賴傳莊說，搶救隊發動串連後已有廿多人加入，將打電話向相關單位陳情抗議。

關西鎮公所表示，能理解抗議民眾的主張，但老石板當年會鋪上柏油改善鋪面，是因石板上長了青苔會打滑，公所支持恢復舊有意象，但也想兼顧用路人的安全。

關西鎮公所表示，老石板目前露天暫存在定點，有防竊、防破壞措施，未來規劃將重鋪在其他、鄰近惠愛路且妥適的空間且設解說牌，讓更多人了解其歷史，並非就此滅失。