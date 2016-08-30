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〈北部〉弱勢童營養早餐補助 每餐提高到40元

2016-08-30

〔記者陳昀／桃園報導〕新學期開始，市府教育局啟動多項新措施，針對補習班及兒童課後輔導班的接送車輛實施備查作業，清查車輛安全設備及駕駛人資格；另外，國小弱勢學童的免費營養早餐補助從每餐卅元提高到四十元，讓學童吃得更營養，同時也編纂「桃園市在地生活化課程」，融入國中、小學的課程內。

教育局體育保健科長湯惠玲表示，市府提供中、低收入戶、突遭變故及家境清寒等經濟弱勢的國小學童免費營養早餐，提高補助金額是希望有更多元的選擇，過去採統一招標，新學期改由學校自主決定和團膳廠商或附近的早餐店家合作，教育局會不定期抽查早餐內容，建議學校依食物營養基準或教育局提供的食譜來選擇早餐。

教育局說，新學期起，也針對業者的課後接送車輛全面實施備查作業，加強現行的路邊聯合稽查，定期攔查或抽查車輛安全設備、牌照有效性及駕駛人資格等。

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