〈中部〉后里火車站西側 居民盼變更住宅用地
2016-08-30
屬圳寮工業區 但多住宅未開發
〔記者張軒哲／台中報導〕后里火車站站前西側、甲后路北側區域，早期被劃入圳寮工業區用地，多年來這塊區域住宅林立，並未朝工業區開發，近期義里、義德、后里三里有一千多戶地主都收到市府都發局調查表，徵詢居民對土地規劃意見，引起居民恐慌。昨日市府舉行公聽會，居民一致要求維持現狀，直接將土地變更住宅用地。
后里火車站站前，範圍從北至后科南路、南至甲后路、西至三豐路、東以都市計畫農業區為界，屬於早期圳寮工業區範圍。於民國六十九年劃入后里都市計畫、民國七十二年完成解編，並納編為都市計畫工業區，但多年來道路及污水處理設施皆未完全開闢，裡地未開發、低度利用。
規劃調查表嚇壞人 昨開公聽會
都發局為了解在地產業發展需要，近日寄發一千一百戶意願調查表到地主家中，不少居民相當恐慌，擔心權益受損。市議員陳本添說，有要求都發局應該先開說明會，再寄意願調查表，結果是先寄意願調查表，九月底才要開說明會，本末倒置，造成鄉親困擾，不少民眾看不懂內容，以為土地權益受損，有一名百歲老嫗收到表格，因過度憂心而病倒，已由兒子接去同住照顧。
義里里陳姓住戶說，在老家住了五十年，知道土地屬工業區用地，住宅跟用地處處受限制，但多年來市府仍不斷在此區發放使照跟建照，目前地主最擔心的是，若變更土地，每戶要回饋三成五的土地現值公設比給市府，大家希望就地變更為住宅用地，且不用任何回饋。
都發局指出，問卷只是要詢問土地所有權人的意見，不一定會實施，針對公聽會居民提出的需求，多方彙整後會再研議與溝通。
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