| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉今夏蚵螺多 養殖牡蠣死一半

2016-08-30

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕今年七、八月，嘉義縣沿海未受風災侵襲，但養殖牡蠣卻遭蚵螺之害，許多蚵農發現撈起的牡蠣被吃掉，僅剩空殼，損失超過五成，情況較往年嚴重，縣府農業處將約水產試驗所專家採樣研究，瞭解蚵螺增多的原因。

一名東石養蚵業者說，中秋節前是牡蠣採收旺季，但最近兩週發現採收的牡蠣空殼越來越多，以前一籠約可採收三十多斤，現剩下一半，受害嚴重的整串拉起來，僅剩幾個有牡蠣。

黃姓業者表示，今年風災少，成功存活下來的牡蠣還是很肥美，但是耗費更多人力和時間在檢查空殼，目前牡蠣產地價維持在一台斤一百五十元，而帶殼牡蠣產地價一台斤五十到六十元，但中秋節前的消費需求增加，加上大量減產，恐怕會上漲到一百元。

嘉義區漁會養殖股助理幹事陳宏聰說，蚵螺是牡蠣天敵，會分泌酸性化殼液，然後用觸角鑽進殼內，把牡蠣吃掉，業者通常要等到採收時，才會知道牡蠣剩下空殼。

縣府農業處漁業科長張建成說，夏季是蚵螺活動較旺盛的季節，接獲養殖業者反映，將約水試所專家瞭解狀況，另，蚵螺一台斤也有二、三百元，蚵農可以多抓除害兼彌補損失。

廣告
  • 養殖業者懷疑，今年蚵螺較多，可能是造成損失的原因之一。（記者林宜樟攝）

    養殖業者懷疑，今年蚵螺較多，可能是造成損失的原因之一。（記者林宜樟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
中市數位治理局 明年1月成立

為提升數位服務品質，市府將在明年一月成立「數位治理局」，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合等業務。數位治理…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈中部〉今夏蚵螺多 養殖牡蠣死一半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.