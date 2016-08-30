〈中部〉今夏蚵螺多 養殖牡蠣死一半

2016-08-30

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕今年七、八月，嘉義縣沿海未受風災侵襲，但養殖牡蠣卻遭蚵螺之害，許多蚵農發現撈起的牡蠣被吃掉，僅剩空殼，損失超過五成，情況較往年嚴重，縣府農業處將約水產試驗所專家採樣研究，瞭解蚵螺增多的原因。

一名東石養蚵業者說，中秋節前是牡蠣採收旺季，但最近兩週發現採收的牡蠣空殼越來越多，以前一籠約可採收三十多斤，現剩下一半，受害嚴重的整串拉起來，僅剩幾個有牡蠣。

黃姓業者表示，今年風災少，成功存活下來的牡蠣還是很肥美，但是耗費更多人力和時間在檢查空殼，目前牡蠣產地價維持在一台斤一百五十元，而帶殼牡蠣產地價一台斤五十到六十元，但中秋節前的消費需求增加，加上大量減產，恐怕會上漲到一百元。

嘉義區漁會養殖股助理幹事陳宏聰說，蚵螺是牡蠣天敵，會分泌酸性化殼液，然後用觸角鑽進殼內，把牡蠣吃掉，業者通常要等到採收時，才會知道牡蠣剩下空殼。

縣府農業處漁業科長張建成說，夏季是蚵螺活動較旺盛的季節，接獲養殖業者反映，將約水試所專家瞭解狀況，另，蚵螺一台斤也有二、三百元，蚵農可以多抓除害兼彌補損失。