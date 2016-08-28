| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉野薑花冰沙＋美女 「馨香森林」吸客

2016-08-28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕牡丹鄉東源村近年因野薑花季成為夏季旅遊勝地，鄉公所經過兩年整頓，將東源森林遊樂區改造為「馨香森林」，最近有部落民眾打造出獨創的「野薑花冰沙」，搭配正妹推廣，成功吸引不少遊客前往探訪。

獨創野薑花冰沙的蔡默默說，野薑花的香味略顯霸道，不容易與飲料做結合，嘗試近半年時間，終於研究出奶茶結合冰沙及新鮮野薑花，在酷熱夏天裡相當受到遊客歡迎。

除了美味冰沙，不少民眾也是為了「野薑花美女」前來，畢業於南華大學、剛滿二十五歲的蔡默默靦腆笑說，目前都在「馨香森林」幫忙父親咖啡產銷工作，很開心遊客願意到偏鄉來旅遊，如果能夠帶動地方觀光，願意付出自己的力量。

蔡默默表示，牡丹咖啡有低海達咖啡獨有的香氣，但不容易與盛產的新鮮野薑花完美結合，將以年輕思維開發更多野薑花飲品，活化地方產業。

廣告
  • 部落正妹推廣野薑花。（記者蔡宗憲攝）

    部落正妹推廣野薑花。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩

高市府今年選出八位孝行楷模，昨天由市長陳菊親自表揚，八人中有六人經歷隔代教養，長大後用心回報祖父母照顧恩情獲得推薦。陳菊說，孝順是世間最美的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：〈南部〉野薑花冰沙＋美女 「馨香森林」吸客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.