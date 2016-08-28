〈南部〉野薑花冰沙＋美女 「馨香森林」吸客

2016-08-28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕牡丹鄉東源村近年因野薑花季成為夏季旅遊勝地，鄉公所經過兩年整頓，將東源森林遊樂區改造為「馨香森林」，最近有部落民眾打造出獨創的「野薑花冰沙」，搭配正妹推廣，成功吸引不少遊客前往探訪。

獨創野薑花冰沙的蔡默默說，野薑花的香味略顯霸道，不容易與飲料做結合，嘗試近半年時間，終於研究出奶茶結合冰沙及新鮮野薑花，在酷熱夏天裡相當受到遊客歡迎。

除了美味冰沙，不少民眾也是為了「野薑花美女」前來，畢業於南華大學、剛滿二十五歲的蔡默默靦腆笑說，目前都在「馨香森林」幫忙父親咖啡產銷工作，很開心遊客願意到偏鄉來旅遊，如果能夠帶動地方觀光，願意付出自己的力量。

蔡默默表示，牡丹咖啡有低海達咖啡獨有的香氣，但不容易與盛產的新鮮野薑花完美結合，將以年輕思維開發更多野薑花飲品，活化地方產業。