〈北部〉雪隧多處裂縫 高公局明年總體檢
林聰賢及藍綠議員要求說清楚
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕雪隧開通已十年，出現處處裂縫，用路人擔心影響安全，且國五上的彭山、烏塗和雪隧，就屬雪隧出現最密集的裂縫，宜蘭縣長林聰賢與縣民、用路人站在一起，他相信高公局有足夠的設備可以檢測，相關數據不能隱瞞，應該公開；宜蘭縣議員則不分藍綠都要求總體檢，解開民眾疑慮。
總體檢明年一月進行至年底
「明年一月將開始進行總體檢。」高公局表示，雪山隧道通車已十年，為維隧道安全，先前有辦理過隧道機電系統總體檢，並依總體檢建議改善完成，現階段即將針對雪山隧道土木結構辦理總體檢，預計明年一月開始，明年底完成，將依總體檢建議進行相關改善。
雪隧內出現的裂縫不是施工縫，而是施工縫之間的新生裂縫，高公局雖表示安全無虞，都有監測，但用路人看到大片裂痕仍心生恐懼，尤其比對其他隧道，包含烏塗、彭山等，以雪隧的裂縫最頻繁。
林聰賢表示，他和縣民、用路人都要求高公局一定要好好檢查，檢測的設備沒有問題，看到圖片有裂縫，不知是否出了問題，這是高公局的專業，針對裂縫的數據不能隱瞞，應該公開，高公局應該定期養護。
「要想盡辦法好好體檢。」宜蘭縣議會議長陳文昌表示，隧道安全攸關人民性命，不容許任何意外，希望相關單位平時用心維護，不要讓雪隧被停用；「應該做個大健檢。」民進黨團總召張秋明表示，應請土木技師等相關單位去檢查，如果有狀況就要趕快修補；宜蘭縣議會國民黨團書記長陳鴻禧表示，雖然現在沒滲水，但已造成疑慮，中央政府應該要說明一切，讓民眾釋疑。
隧道變形 台7線雪霧隧道早出現
隧道變形在台灣早有前例，根據作者群蕭牟淵、游本志、王泰典與蕭興臺二○一○年發表的「台灣公路隧道安全檢測及評估之研究」指出，桃園縣復興鄉台七線的雪霧隧道從一九九四年通車後就發生隧道變形、襯砌開裂、滲水及道路下陷變形等大小損壞，隧道應每隔五到十年就總體檢一次，比對是否有異狀發展，降低災害事故發生。
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