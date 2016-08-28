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〈北部〉史實不被遺忘 卡拉社迫遷紀錄片殺青

2016-08-28

〔記者周敏鴻／大溪報導〕由導演莊麗華拍攝的「大潭新村卡拉社遷移史紀錄片」，昨在大溪區西尾部落舉辦殺青宴，市長鄭文燦前往祝賀，他表示，六十年前，政府未經充分溝通就強迫居民搬遷，而且沒有提供房屋、土地等，這等於是「詐騙行為」，政府應好好反省。

民國四十五年，政府推動石門水庫興建計畫，當年泰雅族卡拉社族人的生活區域位於水庫淹沒區域內，族人被要求遷到大溪區中庄新村，五十二年因葛樂禮颱風侵襲，族人的家園又被吹毀，只得再遷移到觀音區大潭新村，但高銀化工的鎘污染事件又逼得卡拉社族人第三度遷徙，導致族人如今四散各地。

莊麗華花了七個月訪問族人耆老、走訪遷移地點、尋找歷史資料影片，製作完成紀錄片，她表示，卡拉社族人的老一代，回憶當初被迫遷離家園、流離失所的無奈，至今仍有感傷，只盼紀錄片永遠記載這段史實，讓卡拉社不致消失、也不會被遺忘。

市長允每年補助卡拉社協會100萬

鄭文燦允諾不能讓卡拉社消失，他宣布市府將輔導成立「卡拉社協會」，每年補助一百萬元讓協會舉辦活動，凝聚族人的向心力，當年政府只以一紙命令就逕行徵收，逼迫卡拉社族人匆忙告別家園，事後政府承諾房屋一坪換一坪、土地一分換一分都未遵守，讓族人耕作、居住環境都變得很差。

鄭文燦強調，大潭新村卡拉社遷移的歷史必須繼續流傳，讓當年遷徙的記憶刻骨銘心，也讓政府不斷反省。

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  • 市長鄭文燦參加「大潭新村卡拉社遷移史紀錄片」殺青宴。（記者周敏鴻攝）

    市長鄭文燦參加「大潭新村卡拉社遷移史紀錄片」殺青宴。（記者周敏鴻攝）

  • 紀錄片內容有許多黑白的歷史資料影片。（莊麗華提供）

    紀錄片內容有許多黑白的歷史資料影片。（莊麗華提供）

  • 紀錄片內容有耆老的訪談。（莊麗華提供）

    紀錄片內容有耆老的訪談。（莊麗華提供）

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