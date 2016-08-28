〈中部〉送竹子存錢筒 國小校長教新生儲蓄
建陽國小第一堂課有意義
〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕因應少子化世代招生不易，雲林縣多所國小在開學前夕積極準備禮物或活動歡迎新生；建陽國小將送新生存錢筒；鎮南國小昨天邀請新生與家長闖關，認識新環境；石榴國小製作好寶寶立牌讓小朋友留影紀念。
相對於各校歡喜準備迎新，遷校風波未息的麥寮鄉橋頭國小許厝分校則相對「平靜」，學童家長仍拒絕對豐榮國小上課，中興村長許再發表示今天下午就會到學校搭設學生上課的帳棚，明天學童只會到分校上課。
建陽國小校長黃瑞璋表示，今年學校有十四位新生準備存錢筒，第一堂課就是要教學生儲蓄，他希望孩子們每天能投一、二十的零錢，到了畢業就有六千多元可以利用。
存錢筒是黃瑞璋回收學校興建新校舍的竹子廢料製成，花費二、三個月打磨、鑿洞，並刻上每位新生的名字，這項禮物也具有物盡其用的意義，讓小朋友明白「有儉入奢易，由奢入儉難」的道理。
鎮南國小親子闖關遊校園
鎮南國小昨天安排小朋友與家長到校闖關，並慶祝祖父母節，學校除提醒家長新生入學後需注意事項，也設計科學小英雄、藝術小英雄、體育小英雄等多個關卡，讓親子一同遊戲闖關，化解小朋友對陌生環境的恐懼，認識校園。
石榴國小為新生拍紀念照
斗六市石榴國小今天舉辦「我是石榴好寶寶」親子同樂闖關活動，將帶領新生過「聰明門、平安門、勤快門」，並贈送新生學習福袋，最後再以石榴好寶寶的人形立牌為每一位新生照相，留下最值得紀念的一刻。
石榴國小學務主任陳素玲說，闖關活動內容包括馬路小天使、噓噓樂、平安專線、愛我身體等，協助學童認識校園及建立良好的生活習慣，關完各關卡後再由校長帶領新生經過象徵魚躍龍門的「聰明門、平安門、勤快門」，並贈送各式學生用品及閱讀書本的福袋。
陳素玲主任說學校還特別製作一男一女的「石榴好寶寶人形立牌」，為每一位新生拍下紀念照，同時也將這個紀念照輸出為個人名牌，作為下週開學日後使用，一舉數得。
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